高市加速城貌更新 30處危老工作站同步啟動

高雄逾30年以上老屋逾52.8％，相當於每兩間房子就有一間是危老房舍，高市府為加速推動危老更新，結合建築師等公會擴增危老工作站到30處，亦新增美麗島都更危老聯合服務工作站，提出一條龍便民服務、容積獎勵、重劃計畫補助及稅賦減免等措施，盼以危老重建手段，促火車站表參道計畫及美麗島捷運站周邊「雙珍珠」重新閃亮。

高市府今天宣布30處危老工作站及美麗島都更危老聯合服務工作站同步啟用，副市長林欽榮表示，高市約110萬棟房屋，逾30年屋齡有58.1萬棟，為促城市更新，危老工作站將由5站擴增為30站，另增1處美島都更危老聯合服務站，且都更與危老工作分軌進行，由都發局與工務局分頭負責。

林欽榮說，申請危老重建除容積可自動乘以1.4倍、地價稅及房屋稅可減半徵收2年，其中自然人最多可再延長房屋稅減半10年，此外市府會協助申請人取得至少7成的貸款。相關危老申請案均提供「一條龍」服務，高市並加碼，提具重建計畫書的申請案就補助11.5萬。

他說，政府先前花1千億進行鐵路地下化，接續火車站表參道計畫將於2025年10月啟動，美麗島捷運站周邊也將更新活化，市府會透過都更與危老重建手段，動員文化、青年、觀光等局處結合在地八大商圈，讓高雄這兩顆「珍珠」重新發亮。

南華商圈促進會理事長楊福順指出，美麗島當地屋齡普遍都5、60年以上，早年相當繁華，店面月租要30萬，現在降到月租2萬元，還不見得能租出去，期盼市府要加速推動危老重建與振興商圈。家住新興區透天厝的陳先生說，他家是角間，同排有5戶4、50年的透天厝，地坪大概都20幾坪，但僅3戶願意重建，還是動不了，由於不能強迫，只能繼續等。

市議員湯詠瑜在議會多次關切美麗島站區的活化，她指這裡過去是高雄市的消費及商業中心，但捷運施工期間商店外移、人潮流失，很高興市府終於踏出重要的一步。議員黃文益表示，市府設置一條龍簡政便民窗口，漸有成效，但民間自行申請的危老重建案一直偏少，顯然不符比例原則，仍需增加誘因，加碼補助，其中帶有違建的危老如何更新，也需再找解套方法。

美麗島捷運站周邊房舍老舊，捷運興建期間人潮流失，地方民眾都盼更新活化。記者王昭月／攝影

高市美麗島都更危老聯合服務站今早揭牌。記者王昭月／攝影

高市府今天宣布30處危老工作站及美麗島都更危老聯合服務站同步啟用。記者王昭月／攝影