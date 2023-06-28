屏東就業博覽會7月1日縣立體育館舉行 逾50家廠商、1千個職缺

畢業季到來，就業市場人才需求增，屏東縣府勞動暨青年發展處7月1日上午9點半至下午2時，在屏東縣立體育館辦理「就業大舞台薪動等你來暨高中職人才就業媒合x職業探索博覽會」現場徵才，邀請50家以上廠商參加，提供超過1000個工作職缺，歡迎準備求職或轉職民眾、屏東縣國、高中職學生、應屆畢業青年朋友參加，把握與企業直接面試的機會。

勞青處指出，邀請元晶太陽能、大江生醫、屏東客運、國巨電子、台灣矢崎、昇恆昌、巧新科技、Youbike微笑單車、台灣農畜、安心食品、燦坤實業、Starbucks悠旅生活、統一超商、全聯實業、王品餐飲、墾丁福華渡假飯店及台積電等多家知名廠商，徵才職務內容有儲備幹部、程式設計師、品管技術員、包裝作業員、工程技術員、會計總務、行銷企劃、護理師、門市人員、駕駛員、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，平均薪資月薪達3萬3000元以上。

活動主辦單位貼心提供面試集點兌換獎品活動，現場求職早鳥好康再加碼，求職者參與面試並完成戳章蓋印前100名者，將可獲得精美小禮物，數量有限，送完為止，活動現場有兩階段抽獎活動，歡迎求職者及有轉職需求者把握機會。

屏東縣政府擴大服務高中職技職學生就業準備，本次徵才安排一般民眾求職/轉職需求，同時針對安心上工退場就業服務、新住民、二度就業婦女及銀髮人才規劃專區，因應畢業季另針對國/高中職生進行「就業媒合」及「職業探索」，與對同樣關懷技職生發展的台積電慈善基金會及104人力銀行攜手合作，為服務更多的本縣偏遠地區青年，活動當天專車接送，讓屏南青年力參與，認識屏東在地產業，探索個人職涯發展。

活動場外引進屏東大店長聯盟共同進駐餐車，大店長暖心響應為職場新鮮人們加油，也是首次徵才活動現場與大店長店家共同辦理，歡迎青年學子及民眾踴躍參加。更多活動詳情可至勞動部台灣就業通網站或屏東縣政府勞動暨青年發展處網站查詢，亦可電洽屏東縣政府就業服務台08-7558048轉分機520~522或銀髮人才服務據點專線08-7327596洽詢。