高雄出現本土登革熱 陳其邁：加強清消快篩防堵

高雄今年首例本土登革熱病例26日出現，市長陳其邁今天說，除加強社區環境清潔，也在診所提供快篩希望早期發現治療，阻斷傳播鏈，並加強移工衛教宣導等降低可能境外移入風險。

高雄市今年首例本土登革熱病例26日出現，個案家住茄萣區。高雄市衛生局今天擴大清消茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里等6里環境。

陳其邁今天中午在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，高市府15日即在北高雄成立前進指揮所，昨天2名副市長也分別到社區及工廠工地進行盤查。今天也針對茄萣區6里進行環境全面消毒，希望能在確診個案活動足跡區域裡做好防火牆。

陳其邁說，高雄、台南生活圈近，高市府加強社區環境清潔，也提醒民眾要落實巡倒清刷等防治工作；另也在500多家醫療診所提供快篩服務，希望能早期發現治療，阻斷傳播鏈。

他指出，東南亞登革熱疫情增加，隨國境開放，台灣與東南亞聯繫交流也更密切，因登革熱有潛伏期，移工可能入境不久就到工廠工作，高市府也會特別加強工廠移工等相關衛教、體檢、環境教育等宣導，希望把風險降到最低。

另外，前高雄市副市長史哲出任文化部長後，其高雄市副市長一職懸缺至今，陳其邁今天被問到相關副市長人選案時說，「有的話會跟大家報告」。