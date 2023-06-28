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創造就業機會 屏東縣民公園旁殺蛇溪以南工業區開發今動土

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程今舉行工程動土典禮，力拚園區招商同步，園區工程可望在2024年底完工，開發工程面積約23.83公頃，預估可創造百億產值、800多個工作機會。記者劉星君／攝影
台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程今舉行工程動土典禮，力拚園區招商同步，園區工程可望在2024年底完工，開發工程面積約23.83公頃，預估可創造百億產值、800多個工作機會。記者劉星君／攝影

屏東縣民公園原是台糖紙漿廠，縣府打造遺構公園，揭開殺蛇溪沿岸的神秘面紗，成為屏東市區熱門景點。台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程今舉行工程動土典禮，力拚園區招商同步，園區工程可望在2024年底完工，開發工程面積約23.83公頃，預估可創造百億產值、800多個工作機會。

台糖總經理陳立人今出席動土典禮，他說，台糖紙漿廠在民國80年關廠，共80公頃。殺蛇溪以南面積23.8公頃，以北50多公頃，殺蛇溪以南廠區原來是屏東紙漿廠一部分，屬於工業區土地，紙漿廠關閉，思索如何復甦、活化，又要兼顧地方環保，經與縣府多次討論，工業區新增基本環保、防災設施以外，分區展開招商。

台糖指出，預估可在2024年12月底前完工，開發工程面積約23.82公頃，工程投資預算經費6.63億元，園區將規畫7個坵塊，38個單元，開發完成後可提供18.93公頃產業用地供廠商進駐，預估每年產值上看百億元，工業區開發完成也同步招商。

陳立人說，目前有兩三家廠商詢問，有的廠商希望能合併坵塊，投資大規模，都還在洽談中。進駐的產業，前提要符合經濟部工業局低汙染甚至無汙染產業，包含製造業，運輸業，物流業，倉儲業等。

殺蛇溪北岸部分共58公頃，其中縣民公園20公頃，將分三個區塊，屏東產區的文化資產有保留價值，另外規畫優質的住宅區、與商業設施規畫，滿足日後六塊厝產業園區、屏東加工出口區擴區、屏東科學園區等產業進駐，衍伸對食衣住行需求。

屏東縣府指出，今年上半年有三個園區動土，包括經濟部加工出口區屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、與今天的台糖屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發工程，期盼能擴大產業多元面向，帶動產業提升。

民進黨屏東縣議員梁育慈說，希望一連串招商引資帶動屏東產業規模化發展，有效提升在地就業率，提供薪資水準，民眾期待很深。國民黨屏東縣議員蘇資婷說，有產業進駐樂觀其成，希望不要演變成流於形式，「頭燒燒，尾仔冷」，怕變成一場空。

台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程今舉行工程動土典禮，力拚園區招商同步，園區工程可望在2024年底完工，開發工程面積約23.83公頃，預估可創造百億產值、800多個工作機會。記者劉星君／攝影
台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程今舉行工程動土典禮，力拚園區招商同步，園區工程可望在2024年底完工，開發工程面積約23.83公頃，預估可創造百億產值、800多個工作機會。記者劉星君／攝影
台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程今舉行工程動土典禮，力拚園區招商同步，園區工程可望在2024年底完工，開發工程面積約23.83公頃，預估可創造百億產值、800多個工作機會。記者劉星君／攝影
台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程今舉行工程動土典禮，力拚園區招商同步，園區工程可望在2024年底完工，開發工程面積約23.83公頃，預估可創造百億產值、800多個工作機會。記者劉星君／攝影

屏東縣 議員 台糖

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