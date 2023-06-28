影／防堵登革熱擴散 高雄茄定6里整頓環境開出3罰單

高雄市茄萣區6月26日出現今年首例本土登革熱，為防範疫情擴大，衛生局今派人針對茄萣區大定里等6里進行環境清消，發現多處孳生病媒蚊的積水容器，包括廢棄保麗龍盒、水桶、自來水的水表箱都長出病媒蚊孑孓，衛生局依違反傳染病防治法舉發，開出3張3000元罰單。

衛生局表示，高雄今年首例本土登革熱病例是茄萣區居民，經疫調感染來源來自個案工作地台南市東區。為防範疫情擴大，市府防疫團隊26日進行住家周邊半徑100公尺社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等緊急防治工作。

防疫團隊今天針對警戒範圍，擴大掃蕩茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里共6里，對髒亂空屋空地、防火巷、菜園、市場攤集場、公園綠地、工地等高風險場域加強巡檢、噴藥化學防治及環境整頓。

防疫團隊在6里發現部分防火巷髒亂且堆積物品，在多處發現有孳生登革熱病媒蚊的陽性積水容器，衛生局說，今天已開出3張罰單，均罰款3000元。