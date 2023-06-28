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影／防堵登革熱擴散 高雄茄定6里整頓環境開出3罰單

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局今派人針對茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里進行環境大掃蕩。圖／高市衛生局提供
高市衛生局今派人針對茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里進行環境大掃蕩。圖／高市衛生局提供

高雄市茄萣區6月26日出現今年首例本土登革熱，為防範疫情擴大，衛生局今派人針對茄萣區大定里等6里進行環境清消，發現多處孳生病媒蚊的積水容器，包括廢棄保麗龍盒、水桶、自來水的水表箱都長出病媒蚊孑孓，衛生局依違反傳染病防治法舉發，開出3張3000元罰單。

衛生局表示，高雄今年首例本土登革熱病例是茄萣區居民，經疫調感染來源來自個案工作地台南市東區。為防範疫情擴大，市府防疫團隊26日進行住家周邊半徑100公尺社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等緊急防治工作。

防疫團隊今天針對警戒範圍，擴大掃蕩茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里共6里，對髒亂空屋空地、防火巷、菜園、市場攤集場、公園綠地、工地等高風險場域加強巡檢、噴藥化學防治及環境整頓。

防疫團隊在6里發現部分防火巷髒亂且堆積物品，在多處發現有孳生登革熱病媒蚊的陽性積水容器，衛生局說，今天已開出3張罰單，均罰款3000元。

衛生局呼籲，民眾近期如自東南亞國家入境或有台南市活動史、工作史，如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，儘速前往高雄市521家登革熱合約診所（https://gov.tw/146）就醫、進行登革熱NS1快篩，並主動告知近期旅遊史、活動史。

防疫人員清除積水保麗龍盒。圖／高市衛生局提供
防疫人員清除積水保麗龍盒。圖／高市衛生局提供
衛生局防疫人員針對茄萣區空屋噴藥防治登革熱。圖／高市衛生局提供
衛生局防疫人員針對茄萣區空屋噴藥防治登革熱。圖／高市衛生局提供
防疫人員清除屋後的髒亂雜物。圖／高市衛生局提供
防疫人員清除屋後的髒亂雜物。圖／高市衛生局提供
高市衛生局為防止登革熱疫情擴散，今派人針對茄萣區6個里進行環境大掃蕩。圖／高市衛生局提供ˊ
高市衛生局為防止登革熱疫情擴散，今派人針對茄萣區6個里進行環境大掃蕩。圖／高市衛生局提供ˊ
防疫人員在茄萣區噴藥防治登革熱。圖／高市衛生局提供ˊ
防疫人員在茄萣區噴藥防治登革熱。圖／高市衛生局提供ˊ
防疫人員巡檢屋後小巷，發現塑膠盒孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員巡檢屋後小巷，發現塑膠盒孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員清除防火巷的髒亂物品。圖／高市衛生局提供
防疫人員清除防火巷的髒亂物品。圖／高市衛生局提供

衛生局 登革熱 疫情

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