獲頒旭日中綬章 丁澈士：學術交流盡本分備感榮耀

國立屏東科技大學名譽教授丁澈士研究日本技師鳥居信平建設二峰圳超過30年，獲旭日中綬章，今天由日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史轉贈。丁澈士表示，備感榮耀。

日本政府公布令和5年（2023年）春季外國人敘勳受章者名單，屏東科技大學名譽教授丁澈士在列，今天在大潮州人工湖舉行旭日中綬章傳達儀式，日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、屏東縣長周春米及丁澈士親友皆出席。

奧正史會中致詞指出，丁澈士研究日本技師鳥居信平建設的二峰圳地下水庫超過30年，除了繼承鳥居信平功績、負責水庫維修管理，同時透過論文及研討會廣泛傳揚研究成果，在促進台日間的學術交流及互相理解有很大的貢獻，因而獲肯定。

丁澈士表示，一生致力於學術研究及交流工作，只是盡本分，做該做的事，並不特殊，但對於國家長期栽培心中常存感恩。在2020年2月3日參加東京舉辦的水與文化國際論壇，當時親睹德仁天皇夫婦到會場，彰顯天皇夫婦對於水文化的重視，時隔3年竟獲天皇授勳，實不敢當，但備感榮耀。

丁澈士說，二峰圳與大潮州人工湖獲歷任總統重視，前總統李登輝、蔡英文總統均有視察大潮州人工湖，更來參加二峰圳100週年紀念活動，印證台日友情。

丁澈士強調，屏東縣歷任縣長與現任縣長周春米對二峰圳灌溉工程、大潮州人地下水人工補注湖計畫功能及設計理念的支持，因而成就了亞洲規模最大的地下人工補注工程，也在聯合國教科文組織出版刊物呈現，更在國際感謝多篇成果。

屏東縣長周春米則表示，近年台灣沒有颱風大雨，高雄、台南都紛紛亮起黃燈水情燈號，唯有屏東有豐沛的水資源，除了感謝100年前日本技師鳥居信平打造的二峰圳工程，後借助水利工程建設，讓伏流水儲存起來。