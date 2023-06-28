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屏東7月1日就業媒合 逾1000個職缺平均月薪達3.3萬

中央社／ 屏東縣28日電

因應畢業季就業市場人才需求上升，屏東縣政府勞動暨青年發展處7月1日舉辦就業媒合徵才活動，有儲備幹部、程式設計師等超過1000個職缺，平均月薪達新台幣3萬3000元以上。

屏東縣政府7月1日上午9時30分至下午2時，在屏東縣立體育館辦理「就業大舞台薪動等你來暨高中職人才就業媒合x職業探索博覽會」現場徵才活動，50家以上廠商，現場提供超過1000個工作職缺，民眾可以趁機會把握與企業直接面試機會。

徵才活動現場有元晶太陽能、大江生醫、國巨電子、昇恆昌、Youbike微笑單車、台灣農畜、全聯實業、王品餐飲、墾丁福華渡假飯店及台積電等知名廠商；徵才職務內容有儲備幹部、程式設計師、品管技術員、包裝作業員、工程技術員、會計總務、行銷企劃、門市人員、駕駛員、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，平均薪資月薪達3萬3000元以上。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，因應畢業季，對國高中職生進行就業媒合及職業探索，與對同樣關懷技職生發展的台積電慈善基金會及104人力銀行攜手合作，屏東偏遠地區青年，活動當天會有專車接送，讓屏南青年力也可參與，認識屏東在地產業，探索個人職涯發展。

屏東縣政府 職缺 徵才活動

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