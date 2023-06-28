擴充危老服務量能 高市30處危老重建服務站啟用

高雄市政府工務局與建築師公會在全市完成設置30處「危老重建服務站」與1處「美麗島都更危老聯合服務工作站」，今天正式啟用，盼營運後為周邊開發重建注入新動能。

高雄市副市長林欽榮出席工作站啟用儀式表示，服務站均有建築專業團隊進駐，可讓鄉親就近諮詢，免去舟車勞頓之苦。

林欽榮表示，當前高市住宅存量約達110萬戶，其中30年以上屋齡的老屋約達58萬戶，占比超過5成，市府必須加快危老重建及都市更新工作的推展速度，才能確保市民生命財產安全。

工務局表示，截至目前為止，危老重建核准戶數約1萬8000餘戶，民國110年至112年危老案建照核准的總樓地板面積約105萬餘平方公尺，因重建而整合再生的土地面積約27.4公頃。

工務局指出，高雄申請危老重建有「重建計畫每案最高新台幣11.5萬元」及「耐震初評每案最高1.5萬元」2項補助。案件核准後，還有容積獎勵最高1.4倍、房屋稅與地價稅減免最長12年，以及貸款金額最高重建後價值70%優惠等方案。

針對高雄捷運美麗島站周邊地區活化再生，市府也規劃4大策略，如每月提供諮詢歸納問題、以1500平方公尺都更規模找出潛在街廓、588專案輔導協助有意願發起人，及100%同意轉介危老加速都更等服務，全力輔導推動都市更新。