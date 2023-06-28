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防堵登革熱 高雄茄萣環境掃蕩開2罰單

中央社／ 高雄28日電

繼台南之後，高雄26日也出現首例本土登革熱病例，個案家住茄萣。高雄市衛生局今天擴大清消茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里等，截至中午前已開出2罰單。

衛生局發布新聞稿指出，高雄今年首例本土登革熱病例是茄萣區居民，經疫調感染來源來自於個案工作地台南市東區。為防範疫情擴大，市府防疫團隊26日已進行住家周邊半徑100公尺社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等緊急防治工作。

防疫團隊今天針對警戒範圍，擴大掃蕩茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里共6里的環境。針對髒亂空屋空地、防火巷、菜園、市場攤集場、公園綠地、工地等高風險場域持續加強巡檢、噴藥化學防治及環境整頓。

防疫團隊在6里發現部分防火巷髒亂且堆積物品，在多處發現有孳生登革熱病媒蚊的陽性積水容器，包括廢棄保麗龍盒、水桶、水錶等。除立即清除積水容器，並違規者開出違反傳染病防治法舉發通知單，將處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

衛生局提醒，現已進入登革熱流行季節，昨晚高雄市部分地區有降雨，呼籲市民雨後48小時內一起「巡、倒、清、刷」動手清除積水容器等孳生源，戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，以及使用防蚊藥劑。

衛生局呼籲，民眾近期如自東南亞國家入境或有台南市活動史、工作史，如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，儘速前往高雄市521家登革熱合約診所（https://gov.tw/146）就醫、進行登革熱NS1快篩，並主動告知近期旅遊史、活動史。

衛生局 登革熱 團隊

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