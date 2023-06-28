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鳳山經武路車流多 增設左轉道調整路寬紓緩

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
人行斜坡道緊鄰路口問題，養工處將於8月完成修改。記者楊適群／攝影
人行斜坡道緊鄰路口問題，養工處將於8月完成修改。記者楊適群／攝影

高市鳳山區經武路車流量大，但路幅僅為雙向四線，車輛左轉常造成後車回堵，加上人行斜坡道緊鄰路口，導致車輛轉彎易發生車禍。當地民眾反映後，公路總局第三區養護工程處增加路寬並增設左轉專用道。人行斜坡部分，將由市府養工處修建調整，預計8月完成工程。

配合鐵路地下化經武路拆除原本的陸橋後，整改為平面雙向各為2車道。但因經武路連結鳳山、仁武車流量大，若車輛左轉就會影響後方直行車續進，造成車速緩慢、壅塞回堵，當地民眾要求增設左轉專用道。

公路總局三工處發現，因路幅寬度只有15公尺，造成另側車道由原來二線混合車道，路幅縮減僅剩一車道，且路型沒對齊，會讓直行車有誤入對向車道之虞。

三工處決定在不影響排水下，將暗溝鑄鐵蓋鈑改為隔柵蓋鈑，增加路寬對齊路型。而人行斜坡道緊鄰路口，將由市府養工處8月完成修改，以提升交通動線安全。

為避免左轉車輛影響後方車流，經武路拓寬並增設左轉專用道。記者楊適群／攝影
為避免左轉車輛影響後方車流，經武路拓寬並增設左轉專用道。記者楊適群／攝影
人行斜坡道緊鄰路口問題，養工處將於8月完成修改。記者楊適群／攝影
人行斜坡道緊鄰路口問題，養工處將於8月完成修改。記者楊適群／攝影
人行斜坡道緊鄰路口問題，養工處將於8月完成修改。記者楊適群／攝影
人行斜坡道緊鄰路口問題，養工處將於8月完成修改。記者楊適群／攝影

車道 流量 高雄市 人行道

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