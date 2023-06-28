南灣沙灘亂象 墾管處委外整頓

屏東小琉球端午節連假每日萬人登島，水上遊具任意堆置沙灘，引發「公共沙灘被當私人生財工具免費倉庫」撻伐；墾丁南灣沙灘也有類似情形，墾管處下月與業者簽約，沙灘畫分3區委外經營，同區陽傘要同色、器材集中放置。業者說，樂見經營管理有依循，將餅做大。

南灣交通便利、住宿選擇多，穩坐墾丁水上活動海域人氣王，卻也受遊客投訴最多，岸上業者任意堆置器材、招攬客人，挨批「空有國際級海灘之名，卻無國際級管理水準」。

墾管處15年前，分陸域和海域兩部分委由民間經營，陸域順利委外，海域則因在地業者擔心被得標業者剝削，而強烈抗爭，之後業者間意見分歧無法整合，致胎死腹中。

墾管處前年訂定「沙灘遊憩活動經營管理須知」，800米長沙灘畫分3區塊，由業者自行組團隊經營，設公共儲放區，歷經多次溝通說明會，5月審核通過3家在地公司。

墾管處表示，業者繳交水上摩托車每輛4000元、陽傘出租每支2000元營運權利金及3萬元保證金，下月簽約後實施。未來同區陽傘顏色要統一，營業結束後，所有器材依規定擺放，設遊客接待區，業者間相互監管。

南灣潘姓水上摩托車教練說，服務和遊憩環境升級，可吸引更多遊客，是業者共同心聲，過去遊具任意堆置或在路邊攬客都有礙觀瞻。