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改善台88線塞車 高市多管齊下

聯合報／ 記者楊適群／高雄報導

往來高雄、屏東的台88線快速道路車流量大，假日、上下班尖峰時段經常塞車，其中以鳳山交流道最嚴重，議員、立委都爭取改善。高雄市交通局已調整綠燈通行秒數達59秒，大寮至大發交流道周邊道路8月底將採智慧號誌儀控，周邊平面道路評估拓寬，希望改善交通、緩解車流。

台88線往屏東方向沿線有鳳山、大寮、大發交流道，其中鳳山交流道車流最為壅塞，下交流道車輛常回堵匝道、大排長龍。日前還傳出有駕駛人要開車下台88線交流道，因塞車在路肩排隊，事後竟收到4000元罰單，網路怒斥政府搶錢。

市議員李雅靜表示，受台88線快速道路匝道影響，過埤、鳳頂路口車流量壅塞，多次邀相關單位會勘，並提案過勇路至真君路的過埤路段，利用北側綠地及學校用地，將現有7公尺路寬拓寬至12公尺，經費初估2470萬元。市府初審會議通過後，將爭取中央前瞻計畫補助實施。

立委許智傑建議，台88線匝道壅塞時，用路人若被檢舉行駛路肩，警方應視個案查證，若塞車不得已、應不予裁處。也請公路總局評估，匝道標線重畫、紐澤西護欄移位可行性，高市交通局也須通盤檢討。

交通局表示，針對鳳山交流道壅塞路況，已調整過埤、鳳頂路口智慧號誌秒數，從原本39秒綠燈通行，調至59秒，整個路口6個時相號誌循環，從200秒調至220秒。

交通局說，將針對大寮到大發交流道匝道及周邊平面道路採智慧儀控號誌系統，系統已安裝完成，7月若測試通過、8月底可啟用，可紓緩匝道與平面道路車流。

另台88線路肩過於狹窄，現未開放路肩通行，但公路總局三工處考量車輛下匝道壅塞，將研擬評估改善台88線可行方案，盡可能在明年7月，與市府新工處拓寬過勇路同步完成。

塞車 屏東 議員

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