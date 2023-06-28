義交大隊長猝逝 高雄各界不捨

高雄市交通義勇警察大隊長、「老四川巴蜀麻辣燙」執行長梁朝辰前晚病倒臥房，家屬發現緊急送醫，到院前已明顯死亡，檢警相驗排除意外因素，疑為身體不適猝逝，家屬對死因無意見，梁在高雄政商界活躍，消息傳出令政商界錯愕，市長陳其邁亦表不捨。

老四川昨公告公司執行長梁朝辰逝世訊息，據了解，前晚7時許，梁在鼓山區美術館特區住處休息，家人發現他吐血倒在臥房，送醫急救到院前已死亡，檢警昨完成相驗，研判身體不適猝逝。

梁朝辰出身單親家庭，為幫忙家計，國中畢業即到楠梓加工區做腳踏車作業員，也當過砂石工、當鋪員工、攝影助理，後赴大陸哈爾濱當婚紗攝影師，長達10年。

2003年從大陸友人處學到麻辣鍋配方，返台集資在高雄創立「老四川巴蜀麻辣燙」，從13張桌子、5個員工小店發展到全台連鎖企業，2014年興櫃，是台灣最早興櫃的麻辣鍋店，全台有10餘家直營據點，年營業額近10億。

梁的友人表示，梁個性豪爽，凶起來會問候祖宗八代，但心地柔軟，曾霸氣提撥1200萬元盈餘給500餘名員工分紅，把員工當親人照顧，平日熱心公益，上月才剛連任義交大隊長。

陳其邁表示，梁朝辰經常捐輸急難救助，高雄失去一位好朋友，令人惋惜遺憾，市府會協助家屬處理後事。