城中城改建公園 頻傳街友鬧事

高雄鹽埕區城中城大樓前年10月14日發生大火造成46人死亡，市府將原址改造為府北公園，期待「陽光灑進公園，沖淡悲傷回憶」。有讀者向聯合報系投訴，府北公園常有街友聚集喝酒，亂丟酒瓶、吐檳榔汁，酒醉吵架、打架，居民得不到撫慰，反而不堪其擾；市長陳其邁說，城中城附近過去就有很多街友，已請社會局協助安置、就業、就醫等，並請警方加強巡邏。

府北公園設有造型涼亭、大草坪、街角廣場及共融遊戲區，夜間照明搭配藝術水景，深具特色。吳姓市民說，府北公園讓人完全聯想不到之前的城中城大樓。

讀者投訴，府北公園常有街友聚集喝酒，不僅家長不敢帶孩子到遊戲區玩耍，婦女想到公園休息，也會被嚇得快步離開，街友有的酒醉大聲喧譁，甚至吵架、打架，深夜常妨害安寧，擾人清夢，居民備感困擾。

記者直擊府北公園，白天有街友坐在涼亭長椅休息，傍晚2名男子坐在長椅喝啤酒，陸續有其他男子加入，直到晚間散場後，酒杯遺留椅子上，椅子下有酒瓶玻璃碎片，有些酒瓶棄置草地。

警方說，城中城鄰近的愛河，原本就有許多街友常在城中城或對面超商騎樓飲酒聊天；手頭寬裕就多喝幾瓶，沒錢時1瓶啤酒就能喝一整天，城中城改建成公園後，這些人還是習慣在這裡喝酒，民眾屢屢檢舉，警方也相當頭疼。

警方表示，去年10月府北公園啟用以來，已接獲報案路倒8件、妨害安寧10件、口角糾紛2件、吵架推擠1件，時段集中在傍晚5點至晚間9點，大都是老面孔，有些人從城中城火災前就常在這裡喝酒。

市府社會局指出，大部分街友選擇自由生活，不願接受安置，府北公園目前有1名偶爾露宿的街友，近2個月並未接獲檢舉有其他街友出沒，不排除是附近居民聚集公園喝酒喧鬧。