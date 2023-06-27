台南本土登革熱個案 足跡曾至左營區

台南市本土登革熱疫情群聚已累積71例，高雄市衛生局接獲台南市府通知，指其中1例50多歲男子在可感染期曾到高雄左營區的大樓訪友。高雄市防疫團隊今日已前往該個案到訪地點及周邊半徑100公尺範圍，地毯式強制孳生源檢查丶噴藥化學防治及掛蚊燈。

衛生局說，接獲台南市府通知1例本土登革熱個案在可感染期曾有高雄活動史。該案為50多歲男子，6月25日起出現寒顫、發燒、全身痠痛的症狀，至台南市醫療院所就診通報採檢確診。男子的其活動地以台南市住家為主，但6月24日曾到高雄市左營區1棟大樓訪友，高雄防疫團隊今已啟動緊急防治。

由於台南市本土登革熱疫情群聚已累積71例，高雄市長陳其邁今天在市政會議請衛生局再次進行登革熱防治教育宣導，提點重點防治事項，並抽問北高雄6區區長相關問題，期勉各局處及各區公所團隊合作積極防疫。

副市長林欽榮及羅達生今天兵分兩路針對北高雄防火牆內岡山及茄萣區轄內工地、學校、公園及市場等高風險場域進行登革熱防治視察。林欽榮在工地與住家防火巷間發現1水桶已孳生孑孓，也在公園樹洞發現病媒幼蟲蹤跡，隨即投藥防治，林現場請養工處針對公園加強巡查，如發現樹洞則立即填補。