快訊

合肥5歲童躲窗外空調機 仍被家長用長桿追打…5樓跳下

恭喜！蕭敬騰求婚經紀人成功 PO照放閃宣布告別單身

台南本土登革熱個案 足跡曾至左營區

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄副市長林欽榮視察岡山區公園樹洞積水情形。圖／高市衛生局提供
高雄副市長林欽榮視察岡山區公園樹洞積水情形。圖／高市衛生局提供

台南市本土登革熱疫情群聚已累積71例，高雄市衛生局接獲台南市府通知，指其中1例50多歲男子在可感染期曾到高雄左營區的大樓訪友。高雄市防疫團隊今日已前往該個案到訪地點及周邊半徑100公尺範圍，地毯式強制孳生源檢查丶噴藥化學防治及掛蚊燈。

衛生局說，接獲台南市府通知1例本土登革熱個案在可感染期曾有高雄活動史。該案為50多歲男子，6月25日起出現寒顫、發燒、全身痠痛的症狀，至台南市醫療院所就診通報採檢確診。男子的其活動地以台南市住家為主，但6月24日曾到高雄市左營區1棟大樓訪友，高雄防疫團隊今已啟動緊急防治。

由於台南市本土登革熱疫情群聚已累積71例，高雄市長陳其邁今天在市政會議請衛生局再次進行登革熱防治教育宣導，提點重點防治事項，並抽問北高雄6區區長相關問題，期勉各局處及各區公所團隊合作積極防疫。

副市長林欽榮及羅達生今天兵分兩路針對北高雄防火牆內岡山及茄萣區轄內工地、學校、公園及市場等高風險場域進行登革熱防治視察。林欽榮在工地與住家防火巷間發現1水桶已孳生孑孓，也在公園樹洞發現病媒幼蟲蹤跡，隨即投藥防治，林現場請養工處針對公園加強巡查，如發現樹洞則立即填補。

羅達生到茄萣區興達港的漁夫市集，肯定市集管理委員會共同防治登革熱的行動，在巡視漁工住宿工作區時，發現大型儲水桶及工地帆布已孳生病媒蚊孑孓，責請海洋局針對港埠區加強巡查，並請勞工局加強移工生活輔導、避免儲水，也請施工廠商針對可能的孳生源，包含帆布皺褶處、工程材料置放點處留意積水狀況，強化環境整頓。

興達港移工住宿區的大型儲水桶及工地帆布，孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
興達港移工住宿區的大型儲水桶及工地帆布，孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員在興達港移工住宿區發現大型儲水桶及工地帆布已孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
防疫人員在興達港移工住宿區發現大型儲水桶及工地帆布已孳生病媒蚊孑孓。圖／高市衛生局提供
興達港移工住宿區髒亂點。圖／高市衛生局提供
興達港移工住宿區髒亂點。圖／高市衛生局提供
防疫人員在興達港移工住宿區的儲水桶採證。圖／高市衛生局提供
防疫人員在興達港移工住宿區的儲水桶採證。圖／高市衛生局提供
高雄副市長林欽榮帶領防疫團隊查獲1水桶已孳生孑孓。圖／高市衛生局提供
高雄副市長林欽榮帶領防疫團隊查獲1水桶已孳生孑孓。圖／高市衛生局提供
高雄副市長羅達生帶隊發放登革熱防治宣導單給興達港漁夫市集的攤商。圖／高市衛生局提供
高雄副市長羅達生帶隊發放登革熱防治宣導單給興達港漁夫市集的攤商。圖／高市衛生局提供

登革熱 台南 衛生局

延伸閱讀

台南登革熱南區也中標 專家：可能發生死亡率高疫情

登革熱疫情嚴峻 羅一鈞：7月起台南仁德及東區快篩陽即確診

疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

高雄現本土登革熱 醫師提醒倒積水還不夠須做這動作

相關新聞

屏東檢驗中心聞臭師取締違規 9成異味來源竟是這

屏東環保局連4年總考核特優，基層人員功不可沒，縣內因畜牧業為數眾多，空氣長年飄散一股牲畜排泄物臭味，屏東檢驗中心的異味官...

屏東麟洛出現高度疑似登革熱個案 縣府啟動緊急防治措施

屏縣府昨接獲1例高度疑似登革熱個案通報，21歲屏東籍男性有台南旅遊史，20日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不...

屏東縣議員吳亮慶被檢方提當選無效 法院今判駁回

屏東縣無黨籍議員吳亮慶去年九合一大選當選後，遭屏東地檢署依涉嫌違反公職人員選舉罷免法向法院提起當選無效之訴，屏東地方法院...

台南本土登革熱個案 足跡曾至左營區

台南市本土登革熱疫情群聚已累積71例，高雄市衛生局接獲台南市府通知，指其中1例50多歲男子在可感染期曾到高雄左營區的大樓...

屏東萬巒萬全村長補選 5人角逐

屏東縣萬巒鄉4連任萬全村長林文正今年4月14日因病過世，屏東縣選委會公告補選日為7月1日，為能乾淨選舉，杜絕賄選歪風，內...

墾丁南灣這一幕讓人搖頭 墾管處用這招整頓亂象

屏東小琉球端節連假每天湧入萬人登島，水上遊具就任意堆置沙灘，引發「公共沙灘被當私人生財工具免費倉庫」撻伐，同是水上活動勝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦