高市推料理職人口袋美食 首波76家名單出爐

高雄市觀光局辦理「料理職人口袋美食」活動，召集3大美食部落客及35名各界高雄料理職人選出推薦餐廳。首波76家名單今天出爐，推薦全台民眾到高雄規劃一趟美食之旅。

高雄市政府觀光局今天表示，「料理職人口袋美食」活動以品項、美味、環境衛生、價格等評選重點，歸納高雄市中菜、在地菜、日本料理、國際美饌、街頭小吃、甜點烘焙冰品、鍋物等美食主題，各主題再選出推薦餐廳。

首波「中菜」、「在地菜」2大主題，共76家名單今天出爐，高雄市長陳其邁歡迎大家從名單挑選喜愛的美食店家，規劃一趟高雄美食之旅。

觀光局新聞稿表示，這次料理職人推薦名單是參考「亞洲50最佳餐廳評鑑」評選方式，先蒐集高雄各大美食部落客、美食記者及觀光局曾舉辦各類美食活動等數據，並依在地多元料理風格及種類分類，最後由料理職人依各類美食挑選最終名單。

首波「中菜」名單類45家，包括「悅品中餐廳」、「漢來名人坊」、「高雄福華飯店江南春」、「高雄洲際酒店湛露中餐廳」、「漢來翠園粵菜餐廳（漢來店）」、「寒軒國際大飯店觀海軒中餐廳」、「高雄翰品酒店港都茶樓」、「H2O水京棧國際酒店京悅軒」、「萬豪皇豪中餐廳」等。

「在地菜」則以閩南菜系為出發，延伸至今各式台菜，另外包含客家、原民料理等元素菜餚。入選的31家名單內有「蟳之屋」、「老新台菜（九如創始店）」、「古家海鮮餐廳」、「福園」、「頂鮮台南擔仔麵」、「牡丹園」、「海天下海鮮餐廳」、「菜包李小吃部」、「貳哥食堂」、「鄧師傅功夫菜中正總店」等。

觀光局表示，後續會將美食名單印成手冊，分送高雄各飯店、旅服中心等，希望旅客入住高雄旅宿時，能按圖索驥探索城市各式美味。

除陸續公布各類美食店家名單，觀光局也預告暑假市府陸續有許多大型及美食活動登場，海洋派對、旗津風箏節、大港閱冰、高雄鹹酥雞暨國際炸物節、高雄奶茶節等，歡迎全國遊客安排暑期旅程及提早訂房來高雄玩。