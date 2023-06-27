屏東環保績效連4年特優 縣府：給值勤人員信心

屏東縣政府以環保、永續、廉能齊發行動方案，連續4年在全台環保績效考核拚出特優，且在空品維護、水質保護、淨零綠生活等方面均獲肯定，給予值勤的環保人員信心。

屏東縣政府今天舉行「環保績效連4年總成績特優」記者會，縣府表示，憑藉環保、永續、廉能三箭齊發行動方案，拚出民國111年全台環保績效考核全台最多特優獎項，與台南市及高雄市並列第1，且屏東縣連續4年總考核特優。

另外，在環境影響評估與環境教育、空品維護與噪音管制績效、水質保護及土壤整治考核、資源循環、推動因應氣候變遷行動、淨零綠生活及環境測定及綜合業務等考核項目均獲得特優肯定。

屏東環保局長顏幸苑指出，在環境污染管制面向，全方位升級推動「屏安幸福空污治理行動方案2.0」，藉由夜鷹早鳥稽查專案結合科技執法，縣內最大屏南工業區陳情案僅剩15件，相較民國110年大幅減少97％、畜牧業異味陳情案也較民國110年減少21％；改善河川水質，強化水污許可審查，運用科技執法、蹲點接力稽查，有效降低民眾陳情數51％。

另外，為強化環境教育能量，屏東共702人取得環教人員認證，為六都以外最高縣市，並成功推動海豐濕地取得環保署認證為環境教育場所，使屏東認證環教場所推進到11處，提升環境教育能量。

環保局提及，為達成2050淨零目標，縣府各局處有效整合行政資源，如推廣民眾汰換燃油機車，目前縣內電動機車總設籍數達非六都第2、增設Youbike公共自行車系統及推動電動公車及智慧運輸資訊平台，提升再生能源設置量供應民生用電，更首創「海廢帶回、漁獲自肥」及農業廢棄物一條龍處理鏈等策略，降低碳排放量。