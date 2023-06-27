屏東檢驗中心聞臭師取締違規 9成異味來源竟是這
屏東環保局連4年總考核特優，基層人員功不可沒，縣內因畜牧業為數眾多，空氣長年飄散一股牲畜排泄物臭味，屏東檢驗中心的異味官能測定檢驗室有24名聞臭師，每天輪班親自聞臭，提升檢驗效能取締不法，周界異味通報有逐年減少趨勢；檢驗中心技正沈雪莉表示，1天至少要聞3到4個採樣，9成以上異味來源是養豬業。
屏東縣檢驗中心技正沈雪莉表示，收到由環保局採集的採樣袋後，會由1組10人進行檢測，6人負責聞嗅，4人負責調配聞嗅袋氣體含量。聞臭師每天都要先聞「標準品」，確認嗅覺無誤後，再進行聞嗅檢測，一包聞嗅袋為3千毫升，逐次遞減給聞臭師測定紀錄並搭配公式計算，得出最終數據，再繳回環保局進行裁定開罰事宜。
她說，聞臭師於工作前不能抽菸、吃辛辣等氣味重的食物，避免影響嗅覺靈敏度，每天聞4組就會嗅覺疲乏，「有些一開就有味道」，一個採樣約3至4個小時左右就能得出檢測結果，屏東地區的異味來源有9成是養豬業，其他包含養雞或是餐飲油煙等，「有收過臭豆腐的樣品」，近年屏東周界異味檢測數量有逐漸減少趨勢，另固定汙染源如工廠的排放管道異味，則委由外縣市進行檢測。
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