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墾丁南灣這一幕讓人搖頭 墾管處用這招整頓亂象

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家公園高人氣的南灣沙灘，生財器材堆置岸邊的凌亂景象，一直為人詬病；墾管處將沙灘畫分3區委外經營，定下月簽約，器材規定集中存放。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園高人氣的南灣沙灘，生財器材堆置岸邊的凌亂景象，一直為人詬病；墾管處將沙灘畫分3區委外經營，定下月簽約，器材規定集中存放。記者潘欣中／攝影

屏東小琉球端節連假每天湧入萬人登島，水上遊具就任意堆置沙灘，引發「公共沙灘被當私人生財工具免費倉庫」撻伐，同是水上活動勝地的墾丁國家公園，尤其是高人氣的南灣沙灘，生財器材堆置岸邊的凌亂景象，一直為人詬病；墾管處找到解方，將沙灘畫分3區委外經營，定下月簽約，器材規定集中放置；業者樂見經營管理有依循，將餅做大。

墾丁南灣遊憩沙灘是白色細軟的貝殼沙灘，在婆椰椰林和藍天白雲映襯下，被認為足以媲美美國夏威夷、泰國芭達雅海灘，加上位於省道台26線旁，交通便利、停車方便且住宿選擇多，穩坐墾丁水上活動海域的人氣王，但也是遊客投訴最多的遊憩沙灘，抱怨最多的是岸上業者任意堆置相關器材和招攬客人的雜亂無章景觀，挨批「空有國際級海灘之名，卻沒有國際級管理水準」。

高人氣南灣遊憩區的經營管理，墾管處15年前分成陸域和海域兩部分委由民間經營，陸域順利委外，海域則因在地業者擔心被得標業者剝削而強烈抗爭，之後業者間意見分歧又無法整合，致胎死腹中； 墾管處前年訂定沙灘遊憩活動經營管理須知，800公尺長的沙灘畫分為3個區塊，由業者自行組團隊經營，並設堆放水上活動器材的公共儲放區和停放區，

墾管處2年多來和在地水上活動業者召開多次溝通說明會，還請高雄餐旅大學老師協助業者寫申請計畫書，今年4月公告受理營運申請，5月審核通過3家由在地人組成的公司，業者均依規定繳交水上摩托車每輛4000元、陽傘出租每支2000元的營運權利金和3萬元保證金，定下月簽約後實施，最大的改變是同一區陽傘要同色，營業結束後，所有器材依規定擺放，同時設有遊客接待區，3家業者相互監管。

南灣潘姓水上摩托車教練說，服務和遊憩環境升級，可以吸引更多遊客來玩，是業者的共同心聲，過去為了方便任意堆置岸邊，在路邊攬客，都知道有礙觀瞻耒形象，但長年下來也見怪不怪，公共沙灘「使用者付費」的觀念可以接受，經營管理須知也讓大家有依循，樂見其成，大家既競爭又合作，共同將觀光大餅做大。

墾丁國家公園高人氣的南灣沙灘，生財器材堆置岸邊的凌亂景象，一直為人詬病；墾管處將沙灘畫分3區委外經營，定下月簽約，器材規定集中存放。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園高人氣的南灣沙灘，生財器材堆置岸邊的凌亂景象，一直為人詬病；墾管處將沙灘畫分3區委外經營，定下月簽約，器材規定集中存放。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園高人氣的南灣沙灘，生財器材堆置岸邊的凌亂景象，一直為人詬病；墾管處將沙灘畫分3區委外經營，定下月簽約，器材規定集中存放。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園高人氣的南灣沙灘，生財器材堆置岸邊的凌亂景象，一直為人詬病；墾管處將沙灘畫分3區委外經營，定下月簽約，器材規定集中存放。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園高人氣的南灣沙灘，生財器材堆置岸邊的凌亂景象，一直為人詬病；墾管處將沙灘畫分3區委外經營，定下月簽約，器材規定集中存放。記者潘欣中／攝影
墾丁國家公園高人氣的南灣沙灘，生財器材堆置岸邊的凌亂景象，一直為人詬病；墾管處將沙灘畫分3區委外經營，定下月簽約，器材規定集中存放。記者潘欣中／攝影

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