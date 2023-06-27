老四川創辦人梁朝辰離世 檢方相驗疑身體不適猝逝

麻辣鍋業者老四川創辦人暨執行長、高市交通義警大隊長梁朝辰昨天晚間在住處猝逝，由於其無疾病史，雄檢今天下午會同法醫相驗後排除他殺跟意外，疑身體不適猝逝。

高雄地檢署檢察官下午2時許會同法醫前往高雄市立殯儀館相驗遺體，初步排除他殺跟意外，疑為身體不適才導致猝逝。家屬對其死因無意見，檢方已將遺體發還處理後事。

根據老四川網站，梁朝辰民國92年至中國哈爾濱研習，帶回「三香三椒三料及七滋八味九雜」川味秘方，返台創業。10數年間，由一間僅有13張桌子麻辣燙店家，變身麻辣鴛鴦鍋連鎖餐飲公司。2014年登錄興櫃掛牌交易。

梁朝辰昨天晚間7時多於鼓山區美術館特區住處突然無呼吸心跳，家屬發現後緊急通報救護車，但救護人員到場時確認其已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫搶救仍宣告不治。

梁朝辰為人豪邁義氣，因關心高雄交通也加入義交行列，從基層做到獲選大隊長連任，更曾被市長陳其邁頒發獎牌，其投身公益身影早已烙印在高雄各界，昨天晚間不幸消息一出也讓警界痛心不已。