解決台88塞車惡夢 閘道儀控、紅綠燈秒數調整都用上

往來高雄屏東的台88快速道路，因車流量大，無論假日或上下班尖峰時刻，常塞到無法動彈令人惱火，其中以鳳山交流道最壅塞。高市交通局為此已調整綠燈通行秒數達59秒，預計8月底，大寮至大發交流道周邊道路採智慧號誌儀控，周邊平面道路將評估拓寬可能性，希望改善當地交通緩解車流。

台88往屏東方向沿線有鳳山、大寮、大發交流道，其中鳳山交流道的車流最為壅塞，下交流道的車輛常回堵匝道上大排長龍。今年6月9日還傳出有汽車駕駛在下88交流道因塞車在路肩排隊，事後竟收4千元罰單，憤而網路PO文怒控政府搶錢。

針對鳳山交流道壅塞路況，交通局已調整過埤、鳳頂路口智慧號誌秒數，從原本約39秒綠燈通行，調高至59秒，整個路口6個時相號誌循環，從200秒調整至220秒。

此外，交通局也將針對大寮到大發交流道和平面道路等路口，採用智慧儀控號誌系統，目前系統已安裝完畢，預計7月正式測試，若測試通過，8月底前就能啟用，以紓緩匝道與平面道路車流。

至於台88路肩因過於狹窄，目前沒有開放路肩通行。但公路總局三工處考量車輛下匝道壅塞問題，已著手和交通局評估改善方案。原訂明年底完成報告，但礙於民意，決定配合市府新工處拓寬過勇路，盡可能在明年7月完成評估報告提出改善方案。

高市議員李雅靜表示，過埤路現況因受台88快速道路匝道影響，導致過埤、鳳頂路口車流量壅塞。已多次邀集相關單位現場會勘，並提案過勇路至真君路段的過埤路段，利用北側綠地及學校用地將現有7公尺路寬拓寬至12公尺，經費初估2470萬。經市府召開初審會議通過後，向中央爭取前瞻計畫補助實施。

立法委員許智傑也關心台88交流道壅塞狀況，6月15日和多位高市議員到場會勘。市府交通局、工務局、警察局和公路總局等單位也到現場研議解決之道。

許智傑建議，台88上的電子看板與匝道前設置「下閘道壅塞時請靠右行駛」告示牌，若有民眾檢舉行駛路肩，警方視個案查證若塞車不得已不予裁處。他也邀情公路總局評估匝道標線重畫、紐澤西護欄移位等評估可行性。高市交通局也須通盤檢討，以疏解日後當地車流壓力。