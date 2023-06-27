城中城公園街友聚集 陳其邁：協助安置、加強巡邏

高市鹽埕區「城中城」大樓拆除改造公園後，有民眾投訴府北公園晚上常有街友聚集喝酒鬧事，當地居民不堪其擾。市長陳其邁今天指示社會局給予街友安置協助，警方將加強巡邏。

城中城大樓民國110年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄治安史上最嚴重火災。大樓拆除後原址改造為0.28府北公園，希望沖淡城中城的悲傷回憶，並於去年10月14日竣工開放。

但有民眾向媒體投訴，公園晚上常有街友聚集喝酒，甚至爭吵打架，讓居民生活不堪其擾。據了解，城中城附近原本就有不少弱勢民眾、街友，以前會在城中城附近聚集，現在改為公園後仍然習慣回到當地喝酒，居民受不了也頻頻檢舉。

陳其邁下午在市府接受媒體聯訪表示，街友部分已指示社會局提供安置、就業、就醫等生活方面協助；有涉及治安事件時，警察局也會協助維持治安相關工作。

陳其邁說，因為城中城附近過去就有很多街友聚集，相關包括安置、社會救助工作，市府會全力幫忙，會兼顧街友權利保障，同時也會請警方加強巡邏。