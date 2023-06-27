高樹大橋30日實施30分鐘封橋演練 車輛需改道行替代道路

屏東潮州工務段於6月30日配合防災演習，進行30分鐘的台22線高樹大橋封橋演練，管制時間自下午3點20分至3點50分，提醒用路人屆時配合管制措施，特別注意路況資訊，可從台22線24公里處台塑加油站附近，接屏22線到台27線，接屏8線到台22線28公里處改道。

三工處表示，演練地點為高樹大橋，台22線25k+600至27k+800處進行封橋演練，管制路段及交管範圍為台22線24k+800至28k+200，民眾可從利用替代道路，從台22線24K+800（台塑加油站）到屏22線，接台27線到屏8線至台22線28K+200（萊爾富超商），演練期間台22線高樹大橋雙向管制車輛通行，請用路人提前改道並配合演練單位之管制措施。