快訊

第一屆500碗／441間小吃入選 彰化泉焢肉飯獲7碗奪冠

老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

藍正龍、周幼婷驚爆結束9年婚姻 經紀人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高樹大橋30日實施30分鐘封橋演練 車輛需改道行替代道路

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣高樹大橋台22線6月30日下午3點20分至50分配合屏東縣政府防災演習，實施30分鐘封橋演練，屆時車輛需改道行替代道路。圖／讀者提供
屏東縣高樹大橋台22線6月30日下午3點20分至50分配合屏東縣政府防災演習，實施30分鐘封橋演練，屆時車輛需改道行替代道路。圖／讀者提供

屏東潮州工務段於6月30日配合防災演習，進行30分鐘的台22線高樹大橋封橋演練，管制時間自下午3點20分至3點50分，提醒用路人屆時配合管制措施，特別注意路況資訊，可從台22線24公里處台塑加油站附近，接屏22線到台27線，接屏8線到台22線28公里處改道。

三工處表示，演練地點為高樹大橋，台22線25k+600至27k+800處進行封橋演練，管制路段及交管範圍為台22線24k+800至28k+200，民眾可從利用替代道路，從台22線24K+800（台塑加油站）到屏22線，接台27線到屏8線至台22線28K+200（萊爾富超商），演練期間台22線高樹大橋雙向管制車輛通行，請用路人提前改道並配合演練單位之管制措施。

延伸閱讀

連假最後一天恆春半島湧車潮 北上返程替代道路報你知

一修再修1年兩次封橋 桃園印象大橋民眾沒好印象

苗栗頭份大橋、台72線客屬大橋東行路段 26日起施工管制交通

端午連假大溪老街、石門水庫遊客多 替代道路看這知免塞車

相關新聞

屏東麟洛出現高度疑似登革熱個案 縣府啟動緊急防治措施

屏縣府昨接獲1例高度疑似登革熱個案通報，21歲屏東籍男性有台南旅遊史，20日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不...

屏東檢驗中心聞臭師取締違規 9成異味來源竟是這

屏東環保局連4年總考核特優，基層人員功不可沒，縣內因畜牧業為數眾多，空氣長年飄散一股牲畜排泄物臭味，屏東檢驗中心的異味官...

墾丁南灣這一幕讓人搖頭 墾管處用這招整頓亂象

屏東小琉球端節連假每天湧入萬人登島，水上遊具就任意堆置沙灘，引發「公共沙灘被當私人生財工具免費倉庫」撻伐，同是水上活動勝...

解決台88塞車惡夢 閘道儀控、紅綠燈秒數調整都用上

往來高雄屏東的台88快速道路，因車流量大，無論假日或上下班尖峰時刻，常塞到無法動彈令人惱火，其中以鳳山交流道最壅塞。高市...

老四川創辦人驟然離世 陳其邁：惋惜遺憾失去好朋友

麻辣鍋業者老四川創辦人、高市交通義警大隊長梁朝辰，昨晚在高雄住處突然過世 。高雄市長陳其邁今天下午在市政會議前聯訪表示，...

高樹大橋30日實施30分鐘封橋演練 車輛需改道行替代道路

屏東潮州工務段於6月30日配合防災演習，進行30分鐘的台22線高樹大橋封橋演練，管制時間自下午3點20分至3點50分，提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦