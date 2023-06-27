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台東每年519人死亡 大武衛生所每月2天可看心臟內科
心臟疾病在國人十大死因中排名第二，台東縣每月約43人死亡。台東縣府指出，考量就醫便利性，大武鄉衛生所與高醫合作，每月會有兩位心臟內科醫師提供駐點看診服務，民眾可在衛生所照心電圖及超音波，省去長途跋涉之苦。
台東縣衛生局長孫國平指出，據衛生福利部統計，心臟疾病在國人十大死因中排名第二，僅次於惡性腫瘤；台東每年約519人因心臟疾病喪命，相當每月43人死亡，心血管疾病較無明顯病徵，容易被忽略。
大武衛生所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，每月第一周的周五及每月中旬的周五上下午安排心臟內科門診，分別專科醫師吳韋璁及黃天祈定期駐診，看診項目涵蓋高血壓、心衰竭、心絞痛等疾病，病患可在衛生所照心電圖及超音波。
縣長饒慶鈴說，心臟就像是身體的馬達，民眾平時要注意三高（高血壓、高血脂、高血糖），不吸菸，建立良好運動習慣。孫國平也提醒，若出現心悸、胸痛、呼吸困難、冒冷汗或暈厥等心臟病徵時，應把握黃金治療時間即刻就醫。
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