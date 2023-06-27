快訊

第一屆500碗／441間小吃入選 彰化泉焢肉飯獲7碗奪冠

老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

藍正龍、周幼婷驚爆結束9年婚姻 經紀人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東每年519人死亡 大武衛生所每月2天可看心臟內科

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
心臟不適民眾可在大武鄉衛生所就醫，省去長途跋涉之苦。圖／台東縣衛生局提供
心臟不適民眾可在大武鄉衛生所就醫，省去長途跋涉之苦。圖／台東縣衛生局提供

心臟疾病在國人十大死因中排名第二，台東縣每月約43人死亡。台東縣府指出，考量就醫便利性，大武鄉衛生所與高醫合作，每月會有兩位心臟內科醫師提供駐點看診服務，民眾可在衛生所照心電圖及超音波，省去長途跋涉之苦。

台東縣衛生局長孫國平指出，據衛生福利部統計，心臟疾病在國人十大死因中排名第二，僅次於惡性腫瘤；台東每年約519人因心臟疾病喪命，相當每月43人死亡，心血管疾病較無明顯病徵，容易被忽略。

大武衛生所與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，每月第一周的周五及每月中旬的周五上下午安排心臟內科門診，分別專科醫師吳韋璁及黃天祈定期駐診，看診項目涵蓋高血壓、心衰竭、心絞痛等疾病，病患可在衛生所照心電圖及超音波。

縣長饒慶鈴說，心臟就像是身體的馬達，民眾平時要注意三高（高血壓、高血脂、高血糖），不吸菸，建立良好運動習慣。孫國平也提醒，若出現心悸、胸痛、呼吸困難、冒冷汗或暈厥等心臟病徵時，應把握黃金治療時間即刻就醫。

大武鄉衛生所7月份門診時間表。圖／台東縣衛生局提供
大武鄉衛生所7月份門診時間表。圖／台東縣衛生局提供

衛生所 台東 醫師 饒慶鈴

延伸閱讀

自稱患高血壓心臟病 老婦搭機換位不成辱罵旅客｢我X你媽｣

日常喘、咳嗽帶血小心肺高壓 醫：定期心臟超音波

年輕人更易發生病毒性心肌炎 留心四大症狀

新冠中重症死亡持續上升！ 陳秀熙指出「這三縣市」最高

相關新聞

屏東麟洛出現高度疑似登革熱個案 縣府啟動緊急防治措施

屏縣府昨接獲1例高度疑似登革熱個案通報，21歲屏東籍男性有台南旅遊史，20日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不...

屏東檢驗中心聞臭師取締違規 9成異味來源竟是這

屏東環保局連4年總考核特優，基層人員功不可沒，縣內因畜牧業為數眾多，空氣長年飄散一股牲畜排泄物臭味，屏東檢驗中心的異味官...

墾丁南灣這一幕讓人搖頭 墾管處用這招整頓亂象

屏東小琉球端節連假每天湧入萬人登島，水上遊具就任意堆置沙灘，引發「公共沙灘被當私人生財工具免費倉庫」撻伐，同是水上活動勝...

解決台88塞車惡夢 閘道儀控、紅綠燈秒數調整都用上

往來高雄屏東的台88快速道路，因車流量大，無論假日或上下班尖峰時刻，常塞到無法動彈令人惱火，其中以鳳山交流道最壅塞。高市...

老四川創辦人驟然離世 陳其邁：惋惜遺憾失去好朋友

麻辣鍋業者老四川創辦人、高市交通義警大隊長梁朝辰，昨晚在高雄住處突然過世 。高雄市長陳其邁今天下午在市政會議前聯訪表示，...

高樹大橋30日實施30分鐘封橋演練 車輛需改道行替代道路

屏東潮州工務段於6月30日配合防災演習，進行30分鐘的台22線高樹大橋封橋演練，管制時間自下午3點20分至3點50分，提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦