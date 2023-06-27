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屏東麟洛出現高度疑似登革熱個案 縣府啟動緊急防治措施

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣麟洛鄉1名男子有台南旅遊史，19日回到屏東，隔天出現症狀，26日經快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定，縣府接獲通報啟動緊急防治措施。圖／屏東縣政府衛生局提供
屏東縣麟洛鄉1名男子有台南旅遊史，19日回到屏東，隔天出現症狀，26日經快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定，縣府接獲通報啟動緊急防治措施。圖／屏東縣政府衛生局提供

屏縣府昨接獲1例高度疑似登革熱個案通報，21歲屏東籍男性有台南旅遊史，20日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不振等疑似登革熱症狀，昨天檢驗NS1快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定，縣府高度警戒啟動防治作為，防堵疫情於社區擴散。

衛生局表示，1名21歲男子於外地工作，因休假返回屏東縣麟洛鄉，他在6月16日至18日曾到台南市安南區及中西區旅遊，19日回到麟洛，20日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，26日經檢驗NS1快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定。

衛生局研判為高度疑似確診個案，動員衛生、環保、警察、鄉公所等單位，針對個案位於麟洛住家半徑50公尺進行強制孳清，及戶內外化學防治作業，擴大周邊環境150公尺範圍，進行孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作。

衛生局指出，南、高、屏為登革熱好發地，又是共同生活圈，端午連假期間，陸續接獲台南市登革熱確診個案，於病毒血症期曾到屏東活動足跡，呼籲民眾如有發燒等症狀應儘速就醫，主動告知活動史，以利醫師研判診斷，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者旅遊、職業、接觸、群聚史，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

屏東縣麟洛鄉1名男子有台南旅遊史，19日回到屏東，隔天出現症狀，26日經快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定，縣府接獲通報啟動緊急防治措施。圖／屏東縣政府衛生局提供
屏東縣麟洛鄉1名男子有台南旅遊史，19日回到屏東，隔天出現症狀，26日經快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定，縣府接獲通報啟動緊急防治措施。圖／屏東縣政府衛生局提供
屏東縣麟洛鄉1名男子有台南旅遊史，19日回到屏東，隔天出現症狀，26日經快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定，縣府接獲通報啟動緊急防治措施。圖／屏東縣政府衛生局提供
屏東縣麟洛鄉1名男子有台南旅遊史，19日回到屏東，隔天出現症狀，26日經快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定，縣府接獲通報啟動緊急防治措施。圖／屏東縣政府衛生局提供

衛生局 登革熱 快篩陽性

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