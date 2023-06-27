屏東麟洛出現高度疑似登革熱個案 縣府啟動緊急防治措施

屏縣府昨接獲1例高度疑似登革熱個案通報，21歲屏東籍男性有台南旅遊史，20日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不振等疑似登革熱症狀，昨天檢驗NS1快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定，縣府高度警戒啟動防治作為，防堵疫情於社區擴散。

衛生局表示，1名21歲男子於外地工作，因休假返回屏東縣麟洛鄉，他在6月16日至18日曾到台南市安南區及中西區旅遊，19日回到麟洛，20日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，26日經檢驗NS1快篩陽性，檢驗結果尚待今天第2次採檢判定。

衛生局研判為高度疑似確診個案，動員衛生、環保、警察、鄉公所等單位，針對個案位於麟洛住家半徑50公尺進行強制孳清，及戶內外化學防治作業，擴大周邊環境150公尺範圍，進行孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作。