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屏東花3千萬添購183輛警用車輛 強化警力提升治安品質

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影

為保障警員執勤安全、強化警勤機動能力，屏東縣府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，共購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮，縣長周春米警察局長蔡文峰及多位議員出席參與。

縣長周春米表示，警察勤務越來越繁重，每年都會編列一定預算，增加相關配備，此次添購5輛四輪傳動式巡邏車，將配發於各原鄉山區警察單位，加強山區處理事故及協助救難勤務效能，保障偏遠地區縣民的生命財產安全，「能夠早一分鐘快速抵達，就可以更早一分鐘保護民眾安全」。

警方表示，巡邏車逾齡比率汰換後由29.59％降至24.48％、偵防車逾齡比率汰換後由42.40％降至35.20％，警用機車逾齡比率汰換後由31.25％降至16.04％。

「工欲善其事，必先利其器」，縣長周春米表示，警察勤務具有其機動與時效特性，逐年汰換逾使用年限的警用車輛，藉以提升員警執勤效能與打擊犯罪的機動性，近年犯罪態樣日新月異，尤其詐騙猖獗，再強調會強力打詐，保障縣民財產。

屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣長周春米今上午出席警用車輛授車典禮，親自試駕新購巡邏車。記者張已亷／攝影
屏東縣長周春米今上午出席警用車輛授車典禮，親自試駕新購巡邏車。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今年編列3千萬預算，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，計新購183輛警用車輛，今上午舉辦授車典禮。記者張已亷／攝影

警察 周春米 屏東縣

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