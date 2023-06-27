屏小黃公車闢新線 單趟10元

屏東縣政府推動小黃公車，深入鄰里提供長輩外出服務，已有19條路線，為完善偏鄉公共運輸路網，今年將新闢14條路線，涵蓋8個尚無小黃公車的鄉，6月至明年2月陸續通車，可搭配TPASS使用。縣長周春米表示，布建完成後，有10個鄉鎮布建幸福巴士，22鄉鎮有小黃公車，提升行的便利性。

因應村里路幅狹小，客運難以深入，屏東縣小黃公車2018年在屏東市起跑，以計程車代替公車，目前19條路線涵蓋範圍包含屏東市、萬丹、竹田、內埔、長治、新埤、萬巒、南州、林邊、新園、車城、潮州、東港、恆春鎮等14個鄉鎮市，截至今年4月已服務1萬8254人次。

周春米表示，新闢路線中，今年6、7月會先完成九如、里港、高樹、鹽埔、麟洛鄉等屏北5個鄉，接著佳冬、崁頂、枋寮會陸續建置完成，推廣初期，單次搭乘為10元銅板價，持敬老、博愛、博愛陪伴等卡可享免費搭，TPASS也能使用。

交旅處長黃國維指出，任何人都可搭乘小黃公車，村里端站點間路線隨招隨停，服務時間為周一至周五，上午9點至12點、下午1點至6點，如欲保留座位可預約，洽詢電話（08）7861818或0905518365。