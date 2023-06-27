聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏小黃公車闢新線 單趟10元

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
屏東縣小黃公車明年2月布建涵蓋22鄉鎮，採取10元銅板價提供服務。記者張已亷／攝影
屏東縣小黃公車明年2月布建涵蓋22鄉鎮，採取10元銅板價提供服務。記者張已亷／攝影

屏東縣政府推動小黃公車，深入鄰里提供長輩外出服務，已有19條路線，為完善偏鄉公共運輸路網，今年將新闢14條路線，涵蓋8個尚無小黃公車的鄉，6月至明年2月陸續通車，可搭配TPASS使用。縣長周春米表示，布建完成後，有10個鄉鎮布建幸福巴士，22鄉鎮有小黃公車，提升行的便利性。

因應村里路幅狹小，客運難以深入，屏東縣小黃公車2018年在屏東市起跑，以計程車代替公車，目前19條路線涵蓋範圍包含屏東市、萬丹、竹田、內埔、長治、新埤、萬巒、南州、林邊、新園、車城、潮州、東港、恆春鎮等14個鄉鎮市，截至今年4月已服務1萬8254人次。

周春米表示，新闢路線中，今年6、7月會先完成九如、里港、高樹、鹽埔、麟洛鄉等屏北5個鄉，接著佳冬、崁頂、枋寮會陸續建置完成，推廣初期，單次搭乘為10元銅板價，持敬老、博愛、博愛陪伴等卡可享免費搭，TPASS也能使用。

交旅處長黃國維指出，任何人都可搭乘小黃公車，村里端站點間路線隨招隨停，服務時間為周一至周五，上午9點至12點、下午1點至6點，如欲保留座位可預約，洽詢電話（08）7861818或0905518365。

屏東縣政府 公車 周春米

延伸閱讀

屏東家暴事件服務處20週年 協助逾3.5萬人次

屏東小黃公車新闢14路線 搭配幸福巴士完善路網

屏東小黃公車明年2月布建22鄉鎮 單次只要10元銅板價

屏東家暴事件服務處成立20年 服務逾3萬5千人次

相關新聞

志工阻潛水打魚 頭破血流也不退

澎湖、屏東小琉球等地潛水器漁業橫行，利用夜間魚類警覺性差，以魚槍獵捕藏身石縫中高經濟魚類，這些魚多為種魚或亞成魚，保育志...

旗津渡輪虧10億 監院要求改進

高雄市政府提供旗津居民免費搭渡輪，但未足額補貼票價減收，導致高雄輪船公司連年虧損，累積逾10億元，超過資本額2倍，遭監察...

打擊非法漁撈／修法沒共識 農漁局：應輔導漁民轉型

海洋公民基金會董事吳雙澤主張，打擊非法漁撈長遠之計是走向制度化、法治化，建議將潛水打魚從漁業法的行政罰修改為刑事罰，才能...

課後愛心麵包 10年發出1.3萬個

高雄市鳳山區青年國中為讓學生填飽肚子，也幫助經濟弱勢學生，透過社區商家協助，下午第7節課後提供免費愛心麵包。10年來持續...

屏小黃公車闢新線 單趟10元

屏東縣政府推動小黃公車，深入鄰里提供長輩外出服務，已有19條路線，為完善偏鄉公共運輸路網，今年將新闢14條路線，涵蓋8個...

觀光過度負載亂象叢生 小琉球居民怒斥沒尊嚴

即將進入暑假，各離島擠滿遊客，帶來觀光財源挹注地方經濟，卻也壓縮居民生活環境造成困擾，「觀光至上！漁民、居民權益怎麼辦？...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦