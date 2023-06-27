課後愛心麵包 10年發出1.3萬個

高雄市鳳山區青年國中為讓學生填飽肚子，也幫助經濟弱勢學生，透過社區商家協助，下午第7節課後提供免費愛心麵包。10年來持續傳遞愛，發出超過1萬3千個麵包，嘉惠逾千名學生。

青年國中2014年起推行「愛心麵包」，原由武廟附近「Milk17純新麵包烘焙坊」提供愛心麵包，今年將與「森森點心坊」合作，擴大愛心麵包計畫。

青年國中畢業學子對「愛心麵包」念念不忘，下午來一個香噴噴麵包，有提振精神作用，有學生說，雖已畢業多年，那種入口的溫暖感覺猶在。

「食物是很好的安慰劑。」發起人、輔導主任陳凱強說，愛心麵包能安定學生情緒，適時導入正向引導、關懷陪伴，還能發揮穩定就學、預防中輟的神奇力量。

愛心麵包上路多年，校方不斷微調實施方式，最初對象為經濟弱勢學生，擴大至高關懷、特教學生等，這些都是需要關懷扶助的孩子，都能享用愛心麵包。

青年國中校長陳正憲說，10年來已發出超過1萬3千個愛心麵包，嘉惠千名以上學生，學校也以「策略聯盟」方式，將愛心分享給鳳山中山國小及偏遠的茂林國中。