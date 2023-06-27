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打擊非法漁撈／修法沒共識 農漁局：應輔導漁民轉型

聯合報／ 記者王慧瑛／澎湖報導

海洋公民基金會董事吳雙澤主張，打擊非法漁撈長遠之計是走向制度化、法治化，建議將潛水打魚從漁業法的行政罰修改為刑事罰，才能產生更大嚇阻力道。

農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，國外將漁槍狩獵當水中運動，透過自由潛水方式打魚，通常一次捕捉一條或數條魚，比起底拖、燈火漁業，有人認為對環境是相對友善的，但若使用連續供氣設施，漁獲大幅提高，恐一夜之間讓魚群「滅族」，這是潛水器漁業引人詬病處。

「人和魚之間要有公平競爭，才是友善生態準則！」謝恆毅說，利用夜間魚類休息使用潛水器等工具打魚，容易採捕過度，之前曾有人連抱卵母蟹、9公分以下魚種都不放過，引發撻伐。

謝恆毅說，潛水打魚提升為刑事罰議題過去陸續討論過幾回，仍難取得社會共識，政策執行要有比例原則，兼顧生態和漁民權益，法令再嚴還是會有漏洞，漁民必須自律，「內心的那把尺，應高於法律規範」。謝也認為漁業資源枯竭原因甚多，不能完全歸咎於人為因素。

澎湖縣農漁局表示，保育團體指潛水器漁業若只有行政罰嚇阻效力有限，2016、2019年曾倡議應改刑事罰，農委會2017年做預告公告，因無法形成社會共識而中止。農漁局官員認為，行政罰對累犯可開罰30萬，有警惕效果，改為刑事罰，定罪率不一定高，效果可能不如預期，公部門持續輔導仰賴潛水打魚族群轉型，宣導把魚留下來，帶觀光客去看，是對環境、生計多贏方式，已有不少漁民接受轉型。

住澎湖望安鄉將軍村的葉生弘，早年靠潛水打魚為生，9年前南方四島國家公園成立後，他評估規範將趨嚴，遂轉型到水域業。葉生弘說，潛水打魚是拿命去拚，當職業不可能做一輩子，他曾因使用潛水器打魚被開過一張3萬元罰單，他認為，管理潛水打魚除靠執法，漁民也必須自律，保育類、過小魚種不可打，社會也要多些理解，打魚並非一律禁止，別將打魚汙名化。

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