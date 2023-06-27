旗津渡輪虧10億 監院要求改進

高雄市議員陳美雅說，旗津居民往來本島要仰賴渡輪或過港隧道，輪船公司長期虧損不應歸咎居民免費搭乘，如何創造商機、開拓新航點是市府和輪船公司該考量的重點，透過商業模式增加營收才是解決之道。

市議員簡煥宗表示，高雄港開發時切斷旗津與本島的聯繫道路，50年前25名女工搭乘渡輪上班途中不幸翻覆喪命，當時市政府為體恤旗津居民行的權益提供免費搭渡輪，輪船公司民營化後，應該力求開拓商機增加收入，市政府應足額補助或尋求中央協助，否則讓配合政策的輪船公司盈虧自負很不公平。

監察院調查報告指出，高雄輪船公司配合市府保障旗津居民對外交通權益，給居民免費乘船福利，但市府未能編足預算補貼輪船公司，導致每年票價減收約9683萬多元，市府還擔任連帶保證人向銀行借款支應營運周轉資金，財務負擔日益沉重，至去年6月底累積虧損達10億3149萬多元，超過資本額2倍。

近年來渡輪營收減少約49.18%，觀光航線也未達營運規模，加上疫情及各項票證優惠折扣，不符每人合理票價成本，更加劇輪船公司財務負擔，監院要求市府確實檢討改進。

交通局副局長劉建邦說，旗津渡輪航線已逐漸恢復疫前水準，端午連假平均日運量達2.2萬人，比去年端午連假日均運量成長兩倍，市府從2019年起逐年規畫票差補貼2千萬至4千萬元，平衡輪船公司票差問題。

劉建邦表示，市府已爭取補助，將斥資1.6億元汰換3艘老舊渡輪，並申請新航線，例如流行音樂中心和大港橋等景點，希望渡輪除了運輸，也提升觀光功能，多角化經營吸引新客群，提升運量與營收。