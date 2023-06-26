觀光過度負載亂象叢生 小琉球居民怒斥沒尊嚴

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聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉沙灘上被業者堆置私人水上遊具，讓原本遼闊的沙灘成為私人生財工具倉庫。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘上被業者堆置私人水上遊具，讓原本遼闊的沙灘成為私人生財工具倉庫。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供

即將進入暑假，各離島擠滿遊客，帶來觀光財源挹注地方經濟，卻也壓縮居民生活環境造成困擾，「觀光至上！漁民、居民權益怎麼辦？」琉球區漁會總幹事蔡寶興指出，每天近萬人登島，沙灘及航道堆滿私人水上遊具，影響漁民生計、居民日常，更衝擊綠蠵龜生態，鵬管處及海事所都介入勸導驅離，仍無法阻止亂象，「很無奈」。

蔡寶興表示，4天端午連假島上所有沙灘、港口都被觀光客跟業者占據，遊客踩著SUP板子在海上載浮載沉，漁船出港都要謹慎避開，險象環生，到傍晚行程結束，SUP板子和獨木舟就遺留堆置在沙灘，讓原本遼闊的沙灘成為私人生財工具倉庫，「帶小朋友到海邊遊憩也被占據，琉球鄉親都沒有尊嚴」。

他說，遊客登島租車都騎很快，日前才發生死亡車禍，居民人心惶惶，「這邊都是老人、小朋友，非常危險，居民都不願意出門了」，連假期間1天可聽到4、5次救護車的鳴笛聲，「放假都不敢出門，連朋友要來找都說不要來」。

他指出，小琉球一年四季都可遊玩，暑假還沒來臨問題就層出不窮，「那麼多人進來，政府有能力管理嗎？說要永續觀光，但生態如何乘載大量汙水和垃圾？鄉親是弱勢，很無奈」。

他表示，希望公權力介入補足現行法規缺漏，相關單位要落實管制措施，如設立總量管制或酌收登島費用等，政府不能委外民間管理沙灘後就放任不管，「業者就是要賺錢，跟官方管理就不同」，觀光永續要有配套，國外有很多案例都可以借鏡。

屏東鵬管處對於業者在海龜產卵地堆置浮具等行為，已張貼勸導單警告，而業者帶遊客在杉福漁港滑SUP，影響漁民生計等問題，屏東海洋所表示，已拍照蒐證，若影響航道將取締開罰，另對於業者在港區堆置水上遊具行為，已拍照取締2間業者，將依漁港法罰3萬至15萬元。

屏東縣琉球鄉中澳沙灘有業者將浮具推置在海龜產卵地上，鵬管處於6月19日貼勸導單。居民批無效，「每天晚上仍有上百張浮具在沙灘上」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉中澳沙灘有業者將浮具推置在海龜產卵地上，鵬管處於6月19日貼勸導單。居民批無效，「每天晚上仍有上百張浮具在沙灘上」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘被業者和觀光客占據，壓縮當地居民日常。居民說，「帶小朋友到海邊去遊憩也被占據，琉球鄉親都沒有尊嚴」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘被業者和觀光客占據，壓縮當地居民日常。居民說，「帶小朋友到海邊去遊憩也被占據，琉球鄉親都沒有尊嚴」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘上被業者堆置私人水上遊具，讓原本遼闊的沙灘成為私人生財工具倉庫。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘上被業者堆置私人水上遊具，讓原本遼闊的沙灘成為私人生財工具倉庫。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉中澳沙灘有業者將浮具推置在海龜產卵地上，鵬管處於6月19日貼勸導單。居民批無效，「每天晚上仍有上百張浮具在沙灘上」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉中澳沙灘有業者將浮具推置在海龜產卵地上，鵬管處於6月19日貼勸導單。居民批無效，「每天晚上仍有上百張浮具在沙灘上」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘被業者和觀光客占據，壓縮當地居民日常。居民說，「帶小朋友到海邊去遊憩也被占據，琉球鄉親都沒有尊嚴」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘被業者和觀光客占據，壓縮當地居民日常。居民說，「帶小朋友到海邊去遊憩也被占據，琉球鄉親都沒有尊嚴」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘被業者和觀光客占據，壓縮當地居民日常。居民說，「帶小朋友到海邊去遊憩也被占據，琉球鄉親都沒有尊嚴」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘被業者和觀光客占據，壓縮當地居民日常。居民說，「帶小朋友到海邊去遊憩也被占據，琉球鄉親都沒有尊嚴」。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
屏東縣琉球鄉沙灘上被業者堆置私人水上遊具，讓原本遼闊的沙灘成為私人生財工具倉庫。圖／琉球區漁會總幹事蔡寶興提供
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沙灘 小琉球 漁民

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