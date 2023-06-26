旗津渡輪嚴重虧損 高市議員盼輪船公司開拓商機

歸屬高雄輪船公司旗下的旗津渡輪，因長期配合高雄市政府提供旗津居民免費搭船，遭監察院檢討市府未編列預算補貼票價，導致累積虧損逾10億元，對亞灣區的發展也未積極掌握契機，要求市府檢討改進，勿讓輪船公司績效低落，營運長期處於虧損狀態。

市議員陳美雅說，旗津居民往來本島都要仰賴渡輪或過港隧道，輪船公司虧損，市府應檢討問題所在，並非卸責在居民免費搭乘，如何創造商機、開拓新航點是市府和輪船公司該考量的重點，設法透過商業模式來增加營收才是解決之道。

市議員簡煥宗表示，市府開放旗津居民免費搭乘渡輪有其時空背景，例如高雄港開發時切斷旗津與本島唯一聯繫道路；50年前，25名女工搭乘渡輪到加工出口區上班途中，不幸翻覆喪命。當時市府為體恤旗津居民行的權益，開放居民免費搭乘渡輪，因此輪船公司的營運虧損，不能只歸咎在居民免費搭乘的理由之上。

簡煥宗說，旗津居民一年乘船成本約6300萬元，市府補助並不夠，輪船公司轉為民營化後，應力求開拓商機增加收入，市府補助經費也要編列足額或尋求中央協助，否則讓長期配合市府政策的輪船公司盈虧自負，很不公平，如何讓輪船公司營收和旗津居民往返取得平衡，市府和輪船公司仍須努力。