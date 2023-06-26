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屏東家暴事件服務處20週年 協助逾3.5萬人次

中央社／ 屏東縣26日電

台灣屏東地方法院家暴事件服務處成立迄今滿20週年，服務超過3萬5000人次，屏東縣長周春米表示，未來縣府團隊會繼續推動家庭暴力防治，攜手共築社會安全網。

屏東縣府委託勵馨基金會在屏東地院成立家暴事件服務處，提供民眾司法救助邁入第20年，總計服務逾3萬5000人次，今天舉行「好家在，還有你」記者會，周春米、屏東地院院長李淑惠、屏東地檢署檢察長陳盈錦、勵馨基金會主任卓蕙恩等人共同出席。

周春米會中表示，家暴服務處讓司法、社政與民間單位通力合作，即時守護需要幫助的家庭，提供家暴及家事案件當事人法律諮詢、協助聲請保護令、陪同出庭或調解、心理諮商等服務，感謝社工陪伴，從庭前準備、庭中陪伴到庭後關懷，提供最溫暖的支持。

周春米指出，過去擔任法官與律師時，接觸許多家暴相關案件，常見到婦女來尋求司法專業協助與陪伴、討論、諮商，對於受害家屬和未成年子女有很大的幫助；數據統計，去年屏東縣內離婚總數共1820對，其中84.73％為協議離婚、15.27％為判決離婚，其中經由戶政轉介社會處關懷案件便有90案，顯示父母離異並育有6歲以下未成年子女數量龐大。

周春米說，今年將著重在社區式家事商談服務推廣，由社工或具諮商專業人員，協助育有未成年子女且有意或已離婚家長，以子女最佳利益為考量。

屏東地院院長李淑惠表示，台灣「家庭暴力防治法」立法起因於1993年的鄧如雯殺夫案，此事件過後引發社會全面討論，婦女權利團體開始四處奔走，1998年台灣全面實行民事保護令制度，也是亞洲首個實行家暴法的國家；一般民眾進入法院，對於整個訴訟程序容易因為不熟悉而感到不安，在屏東縣政府協助下，降低當事人的不安全感，對於法院也有相當大的助益。

屏東縣社會處表示，為減少兒少面臨家庭衝突及關係改變帶來的身心負面影響甚至創傷，2年前就推動「屏東縣政府社政及戶政溫馨關懷暨家事商談整合服務計畫」，降低因離婚對父母及兒少所帶來的負向影響，甚至減少進入訴訟。

屏東縣政府 家暴 周春米

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