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屏東小黃公車新闢14路線 搭配幸福巴士完善路網

中央社／ 屏東縣26日電

屏東縣已有19條小黃公車路線，但仍有8個鄉鎮未有服務，為完善偏鄉公共運輸，縣府今天宣布分階段新闢14條路線，在明年2月前陸續通車，搭配幸福巴士完善路網。

屏東縣政府因應村里路幅狹小，既有客運無法深入，因而以計程車代替公車服務，自2018年起布建小黃公車及幸福巴士路網，目前縣內19條小黃公車路線、40條幸福巴士路線，運量已達53萬3000人次，為完善偏鄉公共運輸，縣府今天舉辦小黃公車擴大服務記者會。

縣府表示，目前縣內有九如鄉、里港鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、麟洛鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、枋寮鄉等8個尚未有小黃公車服務的鄉鎮，將分階段新闢14條路線，預計在今年6月至明年2月陸續通車，布建完成後，縣內鄉鎮皆有小黃公車或幸福巴士服務。

屏東縣長周春米會中表示，自小黃公車推出，得到不少民眾關注及肯定，為讓小黃公車推展更綿密，指示縣府團隊加速推動小黃公車擴大計畫；搭乘單次小黃公車只需要銅板價10元、持屏東TPASS月票也可以搭乘，敬老卡、博愛卡或博愛陪伴卡則免費。

交通旅遊處表示，於屏東市規劃小黃公車點到點預約，主要提供搭乘里港線、高樹線、鹽埔線民眾到縣政府站進行免費轉乘，同時提供符合特定資格，如身心障礙者、65歲以上長者等民眾預約；另外，九如、里港、萬丹、新園地區也將試辦點到點預約服務。

交旅處提及，未來小黃公車不一定使用計程車服務，但皆會使用小型無障礙車輛，車身仍會張貼明顯識別提供民眾搭乘。此外，因每班次運能有限，如需要保留座位，可於週一至週五上班時間（上午9時至12時、下午1時至6時）向捷乘交通有限公司預約，預約電話為08-7861818或0905-518365。

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