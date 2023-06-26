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Metoo效應 高雄市議會設立性別平等委員會

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員黃捷提案高市議會設性別平等委員會。圖／黃捷提供
高雄市議員黃捷提案高市議會設性別平等委員會。圖／黃捷提供

高雄市議會今天審議通過成立「性別平等委員會」，成為繼立法院、台南市議會後，全台第三個一級民意機關設立相關委員會。高市議長康裕成宣示「性騷零容忍」，期盼打造性別友善空間。

落實性平，高雄市議會今審議通過成立「性別平等委員會」。提案人市議員黃捷指出，立法院、台南市議會分別於2016及2020年成立性別平等委員會，高雄市議會雖不是第一，但不能是最後一個，應站在人權城市的角度自我監督，以身作則，未來將具體制定性別平等工作法的設置要點及工作計畫。

黃捷引述性別平等工作法中提到，30人以上的機關單位，就應該成立性騷擾防治的機制。無論精神上、法制上，高雄市議會都有成立性別平等委員會的必要。加上先前議會也有討論，議會的性別友善空間設施不足，這些都要加強。包括托兒設施、性別友善廁所，高雄市議會要趕快跟上。

黃捷強調，這會期讓性別平等委員會通過後，也要具體制定性別平等工作法的設置要點，以及性別平等工作法的工作計畫，完善高雄市議會的職場性別平等。

為推動多元平等價值，市議會21日審議通過議員湯詠瑜提案，成立「多元融合小組」，未來將監督市府於職場、學校、公共空間與設施的設計安排以及都市計畫等政策、法規，須以多元平等為目標，廣納各方意見。

康裕成表示，高雄市議會包容且尊重多元聲音，性平委員會成立後，未來將透過各項實質作為，積極落實性平觀念，「打造多元友善空間，從議會帶頭做起。」

高雄市 黃捷

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