高市輔導舊公寓大廈成立管理組織 最高補助7萬

為鼓勵高雄民國84年以前取得建照、6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，市府工務局近日公告補助計畫，10月31日前首次向區公所完成報備，可提出補助申請，最高補助新台幣7萬元。

工務局去年5月12日及9月8日分別公告高雄市於84年6月28日公寓大廈管理條例公布前取得建造執照的6樓以上既有公寓大廈，應於公告日起1年內成立管理組織，即管理委員會或管理負責人。

高雄市政府工務局建築管理處今天發布新聞稿表示，考量條例公布前的公寓大廈並無起造人提撥公共基金，為協助大樓成立管理組織，工務局近日公告「112年度高雄市6樓以上既有公寓大廈首次成立管理組織補助實施計畫」。

補助計畫為只要首次向區公所完成管理組織報備，且完成時間在6月16日至10月31日，即可在10月31日前向工務局提出補助申請。

此次補助對象為高雄市6樓以上且於84年6月28日（含當日）以前取得建築執照的公寓大廈，補助金額以總戶數級距核定補助，最高補助7萬元，補助申請文件可至工務局建築管理處網站（https://build.kcg.gov.tw/）查詢及下載。

此外，工務局今年度已委託專業廠商輔導高雄各轄區大樓成立管理組織，若大樓尚未成立管理委員會或管理負責人，有輔導及補助成立管理組織相關問題，可電洽工務局建築管理處第六課黃先生（3368333轉2426）。