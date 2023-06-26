屏東小黃公車明年2月布建22鄉鎮 單次只要10元銅板價

屏東縣府推動小黃公車深入鄰里提供長輩外出服務邁入第6年，運量累計破10萬人次，現有19條路線，今年分階段新闢14條路線，涵蓋8個鄉，預計今年6月至明年2月陸續通車，可搭配TPASS使用；縣長周春米表示，布建完成後，10個鄉鎮走幸福巴士，22鄉鎮跑小黃公車，提升民眾便利性、友善地球低碳綠能，打造地方安居樂業生活環境。

因應村里路幅狹小，既有客運無法深入，屏東縣小黃公車自2018年於屏東市起跑，以計程車代替公車，目前19條路線服務範圍包含，屏東市、萬丹、竹田、內埔、長治、新埤、萬巒、南州、林邊、新園、車城鄉、潮州、東港、恆春鎮等14個鄉鎮市，截至今年4月運量共1萬8254人次。

縣長周春米表示，新闢的路線中，今年6、7月會首先完成九如、里港、高樹、鹽埔、麟洛鄉等屏北5個鄉通車，接著佳冬、崁頂、枋寮鄉也會陸續建置完成，目前為推廣初期，單次搭乘為10元銅板價，敬老、博愛、博愛陪伴等卡免費，TPASS也能使用，並因應2050淨零碳排永續，呼籲民眾多使用大眾運輸系統，「讓司機載著阿公、阿嬤、小朋友去想去的點，屏東是一個貼心溫暖的城市，安全又甘心」。

交旅處長黃國維表示，此次擴大服務與以往的服務車輛不同，也試辦點到點預約服務，未來的小黃公車不一定使用計程車，但仍會使用小型無障礙車輛，車身會張貼明顯識別，而點到點的服務是因這次擴及範圍較廣，在屏東市規畫點到點預約提供里港、高樹、鹽埔線轉乘，同時提供身心障礙者、65歲以上長者、需求起點為關懷據點的民眾預約，在九如、里港、萬丹、新園地區也會試辦點到點預約服務。

交旅處指出，任何人都可以搭乘小黃公車，村里端站點間路線可隨招隨停，若超過運能會由駕駛即時回報公司調派車輛補充，服務時間為周一至周五，上午9點至12點、下午1點至6點，除周六開往屏東市的班次，部分標示須預約的站點及通用車輛須事先預約外，小黃公車都會依照站牌時刻表的時間到各站點，因每班次運能有限，如欲保留座位，可於平日上班時間向捷乘交通有限公司預約，預約電話為087861818或0905518365。