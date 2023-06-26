5度闖關終通過 高市議會將成立性平委員會

高雄市議會今天審議通過成立「性別平等委員會」，提案人高雄市議員黃捷在社群網站臉書（Facebook）開心表示，自己提案終於通過，接下來要訂定設置要點、工作計畫等。

性別平等委員會提案今天5度闖關終於通過。黃捷在臉書上用哭臉表情符號表達心情，她說，提案終於通過，成立後就能定期開會推展性平事務、受理相關案件，「推動性平，更進一步。」

高雄市議會發布新聞稿指出，性別平等從議會做起，議會今天審議通過成立「性別平等委員會」，議長康裕成強調性騷零容忍態度，期盼打造性別友善空間。

黃捷指出，立法院、台南市議會分別在2016及2020年成立性別平等委員會，高雄市議會雖不是第一，但不能是最後一個，應站在人權城市的角度自我監督，以身作則，未來將具體制定性別平等工作法的設置要點及工作計畫。

黃捷在提案說明也說，近期社會性騷擾案件頻傳，受害者紛紛發聲，高市議會作為民意監督機構，應支持台版#MeToo運動，關心多元性別議題，保障性別教育環境、職場和公共空間享有平等的權益，讓所有性別享有相同保障、不受性別歧視傷害。

議會指出，議會在21日審議通過議員湯詠瑜議員，成立「多元融合小組」，未來將監督市府在職場、學校、公共空間與設施的設計安排以及都市計畫等政策、法規，須以多元平等為目標，廣納各方意見。

康裕成先前在臉書上聲援性騷受害人，她當時發文說，高雄市議會屢有議員提案「議會應成立性平委員會」，卻也多被阻擋下來，她對此很憤怒，希望本會期能無異議通過。

康裕成今天表示，高雄市議會是包容且尊重多元聲音的議會，性平委員會成立後，將透過各項措施，落實性平觀念，「打造多元友善空間，從議會帶頭做起。」