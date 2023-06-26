澎湖島帆船週系列賽 新增跨夜繞海賽更精彩刺激
2023年第11屆澎湖島帆船週系列賽，28日起在澎湖展開，共15個國家、26艘帆船的203位選手參加。除了繞島、繞標等賽事，今年新增有澎湖北海目斗嶼跨夜繞海賽，最具有挑戰性。
澎湖帆船協會表示，今年澎湖島帆船週系列賽，有來自15個國家、26艘帆船203位選手參加。今年最大帆船是來自香港的MOMENTAI，足足有47呎長；地主澎湖縣則推派6艘帆船參賽。
澎湖帆船協會表示，澎湖島帆船週系列賽事分繞島（虎井與吉貝）、繞標賽和繞海挑戰賽等賽事，28日起至7月2日在澎湖南北海登場競技。
今年帆船系列賽，繞海挑戰賽是新增賽事，有8艘帆船好手參賽，將在澎湖最北的目斗嶼海域進行60浬的跨夜挑戰賽，所有參賽船隻必須配備基本救生設備及具備相關自救能力，大會派出機動船艇進行戒護，讓參賽選手可享受澎湖白天晝夜的變化之美。
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