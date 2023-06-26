快訊

午後對流發威！14縣市大雨特報 嘉義、台南慎防大雷雨

舊iPhone升iOS 16.5.1改善耗電？2款續航「起死回生」、新款直接少40分鐘

自殺防治權威李明濱遭控性騷 台大醫院精神部4點聲明：不續聘

澎湖島帆船週系列賽 新增跨夜繞海賽更精彩刺激

中央社／ 澎湖縣26日電
2023澎湖島帆船週系列賽28日起將在澎湖展開，共15個國家、26艘帆船203名選手參加，除了繞島、繞標等賽事，還新增澎湖北海目斗嶼跨夜繞海賽。圖為2022年帆船賽競技。（澎湖帆船協會提供） 中央社
2023澎湖島帆船週系列賽28日起將在澎湖展開，共15個國家、26艘帆船203名選手參加，除了繞島、繞標等賽事，還新增澎湖北海目斗嶼跨夜繞海賽。圖為2022年帆船賽競技。（澎湖帆船協會提供） 中央社

2023年第11屆澎湖島帆船週系列賽，28日起在澎湖展開，共15個國家、26艘帆船的203位選手參加。除了繞島、繞標等賽事，今年新增有澎湖北海目斗嶼跨夜繞海賽，最具有挑戰性。

澎湖帆船協會表示，今年澎湖島帆船週系列賽，有來自15個國家、26艘帆船203位選手參加。今年最大帆船是來自香港的MOMENTAI，足足有47呎長；地主澎湖縣則推派6艘帆船參賽。

澎湖帆船協會表示，澎湖島帆船週系列賽事分繞島（虎井與吉貝）、繞標賽和繞海挑戰賽等賽事，28日起至7月2日在澎湖南北海登場競技。

今年帆船系列賽，繞海挑戰賽是新增賽事，有8艘帆船好手參賽，將在澎湖最北的目斗嶼海域進行60浬的跨夜挑戰賽，所有參賽船隻必須配備基本救生設備及具備相關自救能力，大會派出機動船艇進行戒護，讓參賽選手可享受澎湖白天晝夜的變化之美。

澎湖縣

延伸閱讀

高雄「海洋派對」下月開跑 帆船、小鐵人賽周周有主題

買劃位票搭船沒位坐 她怨被迫坐在員工休息區「吸柴油廢氣到澎湖」

澎湖知名海鮮餐廳遭竊3萬餘元 竊賊「插翅難飛」落網

澎湖姑婆嶼海域傳遊客浮潛心肌梗塞溺水 送醫搶救

相關新聞

5度闖關終通過 高市議會將成立性平委員會

高雄市議會今天審議通過成立「性別平等委員會」，提案人高雄市議員黃捷在社群網站臉書（Facebook）開心表示，自己提案終...

澎湖島帆船週系列賽 新增跨夜繞海賽更精彩刺激

2023年第11屆澎湖島帆船週系列賽，28日起在澎湖展開，共15個國家、26艘帆船的203位選手參加。除了繞島、繞標等賽...

屏東小黃公車明年2月布建22鄉鎮 單次只要10元銅板價

屏東縣府推動小黃公車深入鄰里提供長輩外出服務邁入第6年，運量累計破10萬人次，現有19條路線，今年分階段新闢14條路線，...

年逾60仍烈日揮汗 只為高雄這座美麗城市

今天上午高市府舉行績優基層人員頒獎典禮，市長陳其邁親自主持表揚50位獲獎人員。其中在稅捐稽徵處的臨時人員向頤庭女士，懷孕...

屏東家暴事件服務處成立20年 服務逾3萬5千人次

屏東縣府委託勵馨基金會在屏東地院成立家暴事件服務處，提供民眾司法救助邁入第20年，總計服務逾3萬5千人次，今上午舉辦20...

高雄1登革熱快篩陽 PCR結果下午出爐

高雄茄萣區1人24日登革熱快篩陽性，高雄市長陳其邁今天表示，此個案PCR報告今天下午出爐，昨天已清消病患居家環境

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦