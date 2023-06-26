快訊

突襲？北農改選農委會董事全缺席 董、總座今難產30日再開會

叛國英雄再見？瓦格納兵變收場後的俄國民心思變

Me too風吹進音樂界！國立大學「大佬」級教授被爆性騷 要男學生陪睡還拍裸照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東家暴事件服務處成立20年 服務逾3萬5千人次

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣府委託勵馨基金會在屏東地院成立家暴事件服務處，今舉辦20周年活動，人員拿出蛋糕慶祝。記者張已亷／攝影
屏東縣府委託勵馨基金會在屏東地院成立家暴事件服務處，今舉辦20周年活動，人員拿出蛋糕慶祝。記者張已亷／攝影

屏東縣府委託勵馨基金會在屏東地院成立家暴事件服務處，提供民眾司法救助邁入第20年，總計服務逾3萬5千人次，今上午舉辦20周年活動；縣長周春米表示，每當有民眾來到服務處，都是非常迫切需求的時刻，「好家在，還有你」，感謝大家站在第一線，用最專業、溫暖的雙手擁抱最需要的朋友，未來將持續完善建置社會安全網。

「好家在，還有你」，縣長周春米說，來到服務處的民眾，都是非常迫切需要司法專業上的服務，需要更多的陪伴、討論與諮商，當個案在需要的時候，有服務處提供專業協助，有人在旁陪伴、支持，20年歲月守護屏東3萬多人，感謝第一線的專業社工和司法人員用最溫暖的手接住大家。

她表示，為能讓民眾即早獲得協助，今年著重「社區式家事商談」服務推廣，結合民間團體走入社區，讓民眾理解家事商談以及成為合作式父母的重要性，與社區共築友善子女成長環境，並由社工或具諮商專業的人員，協助育有未成年子女且有意或已離婚的家長，以子女的最佳利益為考量，提供相關諮詢、諮商服務，逐步建置完善的社會安全網。

社會處表示，家庭暴力防治法於1998年開始施行，屏東縣政府自2003年委託勵馨基金會，在屏東地方法院成立「家暴服務處」，結合司法、社政與民間單位的力量，提供在地民眾司法救助服務，2014年結合家事服務中心，提供家暴及家事案件當事人法律諮詢、協助聲請保護令、陪同出庭或陪同調解、心理諮商等服務。20年來，家暴服務處每年平均服務超過620人、1260人次以上，總計服務超過3萬5300人次。

社會處指出，去年縣內離婚總數共計1820對，其中84.73%為協議離婚、15.27%為判決離婚，多半忽視孩童權益，經由戶政轉介社會處關懷的案件便有90案，顯示父母離異並育有6歲以下未成年子女數量龐大，推動服務過程看見民眾除法律扶助需求，家事事件中離婚與監護權變更事件，也已成台灣社會常見的議題，不限於面臨暴力問題的家庭，協助家庭面臨變動的處境下，共創建造友善子女成長環境已成為重要課題。

屏東縣「家暴事件服務處」成立20周年，服務逾3萬5千人次。記者張已亷／攝影
屏東縣「家暴事件服務處」成立20周年，服務逾3萬5千人次。記者張已亷／攝影
屏東縣「家暴事件服務處」成立20周年，服務逾3萬5千人次。記者張已亷／攝影
屏東縣「家暴事件服務處」成立20周年，服務逾3萬5千人次。記者張已亷／攝影
屏東縣「家暴事件服務處」成立20周年。縣長周春米表示，「好家在，還有你」，感謝大家站在第一線，用最專業、溫暖的雙手擁抱最需要的朋友，未來將持續完善建置社會安全網。記者張已亷／攝影
屏東縣「家暴事件服務處」成立20周年。縣長周春米表示，「好家在，還有你」，感謝大家站在第一線，用最專業、溫暖的雙手擁抱最需要的朋友，未來將持續完善建置社會安全網。記者張已亷／攝影

屏東縣政府 離婚 家暴

延伸閱讀

私密勿流！周春米哽咽「不是你的錯、不要就這樣算了」

集眾人之力為獨老修屋 屏百工師傅、大店長、扶輪社齊攜手

屏縣海中畢業典禮巧遇綠蠵龜 還有學生考取潛水證照

屏東女議員晚會遭噁男緊貼性騷 警查辦怠惰 周春米震怒了

相關新聞

往南橫注意！「大魔王路段」梅蘭明隧道動工 開放河床便道通行

南橫公路去年開放管制性通行，其中工程人員視為難處理的「大魔王路段」梅蘭明隧道，前年盧碧颱風時曾豪雨致災，今起公路總局進行...

直擊／和潛水打魚集團諜對諜 這群人膽大心細守護海洋

6月19日夜晚9時許，澎湖海上布滿載遊客賞花火節焰火的漁船，洋溢著節慶氛圍，卻有一艘快艇往虎井嶼方向駛去，船上有海洋保育...

旗津渡輪虧損遭監院糾正 高市府：多角化經營提升運量

監察院公布高雄輪船公司配合市政府提供旗津居民免費搭船政策檢討，因未編列預算補貼票價減收，導致累積虧損逾10億元。對於亞洲...

屏東家暴事件服務處成立20年 服務逾3萬5千人次

屏東縣府委託勵馨基金會在屏東地院成立家暴事件服務處，提供民眾司法救助邁入第20年，總計服務逾3萬5千人次，今上午舉辦20...

高雄1登革熱快篩陽 PCR結果下午出爐

高雄茄萣區1人24日登革熱快篩陽性，高雄市長陳其邁今天表示，此個案PCR報告今天下午出爐，昨天已清消病患居家環境

高雄美術館周邊驚傳停電 台電澄清非臨時：已提前復電

高雄市立美術館周邊青海路、美術東二路、美術南五街、美術南三路等區，今天上午9時許突然發生停電，有民眾在社群網站反映，對此...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦