屏東家暴事件服務處成立20年 服務逾3萬5千人次

屏東縣府委託勵馨基金會在屏東地院成立家暴事件服務處，提供民眾司法救助邁入第20年，總計服務逾3萬5千人次，今上午舉辦20周年活動；縣長周春米表示，每當有民眾來到服務處，都是非常迫切需求的時刻，「好家在，還有你」，感謝大家站在第一線，用最專業、溫暖的雙手擁抱最需要的朋友，未來將持續完善建置社會安全網。

「好家在，還有你」，縣長周春米說，來到服務處的民眾，都是非常迫切需要司法專業上的服務，需要更多的陪伴、討論與諮商，當個案在需要的時候，有服務處提供專業協助，有人在旁陪伴、支持，20年歲月守護屏東3萬多人，感謝第一線的專業社工和司法人員用最溫暖的手接住大家。

她表示，為能讓民眾即早獲得協助，今年著重「社區式家事商談」服務推廣，結合民間團體走入社區，讓民眾理解家事商談以及成為合作式父母的重要性，與社區共築友善子女成長環境，並由社工或具諮商專業的人員，協助育有未成年子女且有意或已離婚的家長，以子女的最佳利益為考量，提供相關諮詢、諮商服務，逐步建置完善的社會安全網。

社會處表示，家庭暴力防治法於1998年開始施行，屏東縣政府自2003年委託勵馨基金會，在屏東地方法院成立「家暴服務處」，結合司法、社政與民間單位的力量，提供在地民眾司法救助服務，2014年結合家事服務中心，提供家暴及家事案件當事人法律諮詢、協助聲請保護令、陪同出庭或陪同調解、心理諮商等服務。20年來，家暴服務處每年平均服務超過620人、1260人次以上，總計服務超過3萬5300人次。