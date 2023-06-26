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高雄1登革熱快篩陽 PCR結果下午出爐

中央社／ 高雄26日電
南台灣登革熱疫情拉警報，圖為高雄市府防疫團隊日前在興達港漁市場進行防疫作業。 聯合報系資料照／記者古和純攝影
南台灣登革熱疫情拉警報，圖為高雄市府防疫團隊日前在興達港漁市場進行防疫作業。 聯合報系資料照／記者古和純攝影

高雄茄萣區1人24日登革熱快篩陽性，高雄市長陳其邁今天表示，此個案PCR報告今天下午出爐，昨天已清消病患居家環境。

陳其邁上午出席市政府績優基層人員頒獎表揚典禮，會前接受媒體聯訪表示，台南15日出現首例本土登革熱，市府隨即當天成立北高雄前進指揮中心，負責統籌北高登革熱防治工作。台南截至昨天有6區、54人確診，這代表台南地區有社區流行狀況。

陳其邁指出，個案居家周遭環境不理想，容器積水已孳生病媒蚊幼蟲，提醒市民要「巡、倒、清、刷」。 民眾如有症狀務必要與醫師聯繫，在15日也通知北高基層醫師診所醫療院所要特別留意相關症狀。

陳其邁說，整體東南亞登革熱疫情比去年嚴重3倍，高雄與東南亞國家往來密切，大量流動人口對防疫是一大壓力。市府結合社區、民眾落實環境清消，也跨局處落實防治工作。

防疫人員昨天在個案住家周邊查獲花器、水桶、輪胎等積水，已孳生病媒蚊幼蟲，現場依法開單告發，裁罰新台幣1200元以上罰鍰。

衛生局也提醒，端午連假民眾出遊返家後，如出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請停止上班上學，立即前往高雄市521家登革熱合約診所就醫，告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。

登革熱 陳其邁 台南

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