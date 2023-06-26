直擊／和潛水打魚集團諜對諜 這群人膽大心細守護海洋

6月19日夜晚9時許，澎湖海上布滿載遊客賞花火節焰火的漁船，洋溢著節慶氛圍，卻有一艘快艇往虎井嶼方向駛去，船上有海洋保育志工陳盡川、蕭再泉及縣府農漁局公務員，公私部門攜手出海夜巡，要嚇阻使用潛水器打魚的不肖之徒。

夜晚出任務前，陳盡川、蕭再泉等人到澎湖地檢署和檢察官吳巡龍討論，彼此早已建立夥伴關係，與農漁局、警察局、岸巡等單位有個共同群組，海上任何風吹草動，會相互提醒、通報。潛水打魚集團也會監控陳盡川的快艇是否出動，雙方諜對諜。

所謂潛水器漁業，是指漁民在漁船或遊艇上放置空氣壓縮機或背負空氣瓶，供潛水人員長時間在海底從事捕撈行為，容易集中單一物種，易造成特定魚種資源枯竭。

陳盡川說，潛水器漁業橫行、猖獗主因是目前採行政罰，罰則太輕，處3萬至30萬罰鍰，但一次出海有機會進帳2萬元，在利之所趨下，許多漁民還是有恃無恐。

「利用暗夜作業，直搗魚的家，是非常粗暴做法！」蕭再泉說，夜晚魚在睡覺，警覺性差，潛水者利用魚槍準確地獵捕藏身在石縫中的高經濟魚類，這些魚多為種魚或亞成魚，即將抱卵繁衍下一代，「不只是抓一條少一條，而是抄家滅族手段，更像是把從在銀行內的本金、利息一起吃掉，對生態、永續相當不利」。

吳巡龍坦言，要找民間夥伴加入巡守海洋行列不容易，畢竟地方小，人際關係重疊性高，鄉親會顧慮，若和公部門合作會被視為「抓耙仔」，在地方難立足，除了陳盡川的快艇之外，難找到第二艘民間願意應援的漁船或快艇。

「陳盡川有『小強精神』，守護海洋決心打死不退！」吳巡龍提到，2020年6月，陳盡川曾被人打到頭破血流，相隔3個月快艇遭人縱火燒毀，他沒因此退卻，很快購入另一艘快艇，護魚態度堅定。

不只陳盡川，吳巡龍因施鐵腕嚴辦毒魚、電魚、炸魚等非法漁撈，查扣被告漁船，手機收過嗆聲簡訊，住家附近曾被吊死貓，帶有恐嚇意味，他仍堅持做對的事。吳巡龍是澎湖漁民子弟，他說，有一天離開公部門後，仍會繼續當海洋保育志工，從不同領域繼續守護家鄉。

海洋公民基金會董事吳雙澤說，吳巡龍、陳盡川、蕭再泉等人是打擊非法漁撈重要成員，民間與公部門相輔相成合作，長遠之計還是要走向制度化、法制化，否則缺少任何一個角色，都可能難以為繼，建議將潛水打魚從行政罰修改為刑事罰，才能產生更大的嚇阻力道。

根據縣府農漁局統計，2021年非法捕魚查緝100次，總計查獲刑事案5件、行政罰案36件。2022年非法捕魚查緝137次，查獲刑事案2件、行政罰案13件。2023年截至5月非法捕魚查緝84次，查獲刑事案5件、行政罰案2件。

潛水器漁業會用到空氣管、魚槍等工具，漁獲會有穿刺孔。圖／澎湖縣農漁局提供

檢察官吳巡龍是澎湖漁民子弟，他說，有一天離開公部門後，仍會繼續當海洋保育志工，從不同領域繼續守護家鄉。記者王慧瑛／攝影 海洋公民基金會董事吳雙澤說，整頓潛水打魚亂象，長遠之計要走向制度化、法制化，建議將潛水打魚從行政罰修改為刑事罰，才能產生更大的嚇阻力道。記者王慧瑛／攝影 海洋保育志工陳盡川（中）、蕭再泉（右）及澎湖縣農漁局公務員（左）暗夜乘著快艇出海，要嚇阻潛水打魚等非法漁撈亂象。記者王慧瑛／攝影 2020年6月，海洋保育志工陳盡川曾被人打到頭破血流，相隔3個月快艇遭人縱火燒毀，他沒因此退卻，很快購入另一艘快艇，護魚態度堅定。記者王慧瑛／攝影 澎湖地檢署檢察官吳巡龍（右）和海洋保育志工陳盡川默契十足，公部門、民間合作，相互給力。記者王慧瑛／攝影 蕭再泉是警職退休，從公部門到民間角色，對守護海洋熱情始終如一。記者王慧瑛／攝影 澎湖地檢署檢察官吳巡龍（右）和海洋保育志工陳盡川默契十足，公部門、民間合作，相互給力。記者王慧瑛／攝影 海洋保育志工陳盡川（中）、蕭再泉（左）及澎湖縣農漁局公務員暗夜乘著快艇出海，要嚇阻潛水打魚等非法漁撈亂象。記者王慧瑛／攝影 海洋保育志工陳盡川（中）、蕭再泉（左）及澎湖縣農漁局公務員暗夜乘著快艇出海，要嚇阻潛水打魚等非法漁撈亂象。記者王慧瑛／攝影 海洋保育志工陳盡川（中）、蕭再泉（右）及澎湖縣農漁局公務員（左）暗夜乘著快艇出海，要嚇阻潛水打魚等非法漁撈亂象。記者王慧瑛／攝影

潛水器漁業會用到空氣管、魚槍等工具，漁獲會有穿刺孔。圖／澎湖縣農漁局提供

潛水器漁業會用到空氣管、魚槍等工具，漁獲會有穿刺孔。圖／澎湖縣農漁局提供