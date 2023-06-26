快訊

用餐遲到1小時被扣訂金…直銷團暴走嗆「我吃遍全球」 警察出動下場曝

T1聯盟／傳台啤退出T1換新球隊加入 哈孝遠鬆口證實：不是壞事

勞退分紅幾十萬想增自提趴數失敗 6%上限考量為何

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旗津渡輪虧損遭監院糾正 高市府：多角化經營提升運量

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
旗津渡輪因虧損遭監院糾正要求高市府檢討，高市交通局表示未來將以多角化經營方式來提升營運。圖／本報資料照
旗津渡輪因虧損遭監院糾正要求高市府檢討，高市交通局表示未來將以多角化經營方式來提升營運。圖／本報資料照

監察院公布高雄輪船公司配合市政府提供旗津居民免費搭船政策檢討，因未編列預算補貼票價減收，導致累積虧損逾10億元。對於亞洲新灣區發展也未積極掌握契機，要求高市府檢討改進，防止輪船公司因長期虧損導致營運績效低落。

據監察院公布的調查報告指出，高雄輪船公司因配合高雄市政府保障旗津居民對外交通權益，給予居民免費乘船福利，但因未能編列足夠預算補貼輪船公司，導致每年票價減收約9683萬多元。

此外，高雄市政府還擔任連帶保證人，向銀行借款來支應營運周轉資金，卻因財務負擔日益沉重，截至民國2022年6月底止，累積虧損約10億3149萬多元，虧損已超過公司資本額2倍。

近年來渡輪營收減少約49.18%，觀光航線也未達營運規模，加上疫情及各項票證優惠折扣，不符每人合理票價成本31.11元，更加劇高雄輪船公司的財務負擔。

對此高市交通局副局長劉建邦今表示，對於旗津渡輪航線市府始終採開源節流方式運營，例如去年風箏節活動提高搭乘人次，今年端午平均日運量達到2.2萬人，相較去年端午日均運量1.1萬成長兩倍，逐漸恢復疫前水準。

劉建邦還說，為保障旗津居民行的正義，2019年起有規畫票差補貼約2千萬，2020年與2021年補貼約3千萬，2022年補貼4千萬，以平衡輪船公司票差問題。

而老舊渡輪部分也有向中央爭取8千萬、市府準備8千萬，共1.6億元經費計畫汰換3艘渡輪，陸續在今年底至明年擴充規模。至於開源部分，目前正向國發會申請新航線，例如流行音樂中心和大港橋等景點，希望用多角化經營方式來吸引新客群，讓輪船公司的營運能夠越來越好。

高市交通局副局長劉建邦表示，將爭取新航線來吸引民眾搭乘旗津渡輪，以提升高雄輪船公司營運降低虧損。記者楊適群／攝影
高市交通局副局長劉建邦表示，將爭取新航線來吸引民眾搭乘旗津渡輪，以提升高雄輪船公司營運降低虧損。記者楊適群／攝影

監察院

延伸閱讀

通緝犯懷孕9個月夜遊旗津遇警被逮 同行閨蜜反應竟是魔音大笑

迎接郵輪熱潮 高市府邀業者上「名勝世界壹號」開座談會

亞洲首艘電力渡輪故障竟停駛2年 議員怒批何時修好

旗津風箏節今年連辦三周 加碼水樂園讓孩子放電

相關新聞

往南橫注意！「大魔王路段」梅蘭明隧道動工 開放河床便道通行

南橫公路去年開放管制性通行，其中工程人員視為難處理的「大魔王路段」梅蘭明隧道，前年盧碧颱風時曾豪雨致災，今起公路總局進行...

直擊／和潛水打魚集團諜對諜 這群人膽大心細守護海洋

6月19日夜晚9時許，澎湖海上布滿載遊客賞花火節焰火的漁船，洋溢著節慶氛圍，卻有一艘快艇往虎井嶼方向駛去，船上有海洋保育...

旗津渡輪虧損遭監院糾正 高市府：多角化經營提升運量

監察院公布高雄輪船公司配合市政府提供旗津居民免費搭船政策檢討，因未編列預算補貼票價減收，導致累積虧損逾10億元。對於亞洲...

高雄美術館周邊驚傳停電 台電澄清非臨時：已提前復電

高雄市立美術館周邊青海路、美術東二路、美術南五街、美術南三路等區，今天上午9時許突然發生停電，有民眾在社群網站反映，對此...

破半百！南台灣登革熱疫情增 陳其邁：「防疫」上有壓力

截至昨天，台南市已有6區54人為本土登革熱確診，高雄市長陳其邁指出，台南地區出現社區流行情況，今天高雄茄萣也有一疑似案例...

高雄美術館一帶停電 台電：「計畫性」開關更換 中午復電

高雄市立美術館附近，今天上午有民眾反映，9時許突然發生停電，對此，台灣電力公司澄清，這波停電為計劃性進行「開關更換」工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦