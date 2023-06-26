旗津渡輪虧損遭監院糾正 高市府：多角化經營提升運量

監察院公布高雄輪船公司配合市政府提供旗津居民免費搭船政策檢討，因未編列預算補貼票價減收，導致累積虧損逾10億元。對於亞洲新灣區發展也未積極掌握契機，要求高市府檢討改進，防止輪船公司因長期虧損導致營運績效低落。

據監察院公布的調查報告指出，高雄輪船公司因配合高雄市政府保障旗津居民對外交通權益，給予居民免費乘船福利，但因未能編列足夠預算補貼輪船公司，導致每年票價減收約9683萬多元。

此外，高雄市政府還擔任連帶保證人，向銀行借款來支應營運周轉資金，卻因財務負擔日益沉重，截至民國2022年6月底止，累積虧損約10億3149萬多元，虧損已超過公司資本額2倍。

近年來渡輪營收減少約49.18%，觀光航線也未達營運規模，加上疫情及各項票證優惠折扣，不符每人合理票價成本31.11元，更加劇高雄輪船公司的財務負擔。

對此高市交通局副局長劉建邦今表示，對於旗津渡輪航線市府始終採開源節流方式運營，例如去年風箏節活動提高搭乘人次，今年端午平均日運量達到2.2萬人，相較去年端午日均運量1.1萬成長兩倍，逐漸恢復疫前水準。

劉建邦還說，為保障旗津居民行的正義，2019年起有規畫票差補貼約2千萬，2020年與2021年補貼約3千萬，2022年補貼4千萬，以平衡輪船公司票差問題。