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高雄美術館一帶停電 台電：「計畫性」開關更換 中午復電
高雄市立美術館附近，今天上午有民眾反映，9時許突然發生停電，對此，台灣電力公司澄清，這波停電為計劃性進行「開關更換」工程，事先已公告提醒附近住戶，預計上午12時許，即恢復供電。
台電高雄區營業處表示，今天上午9時許鼓山區、楠梓區分別進行「開關更換」、「變壓器更換」工程，由於是計畫性停電，已作提前公告，鼓山區中午將復電。
據悉，今上午鼓山區停電影響範圍，如鼓山區青海青海路、美術東二路、美術南五街、美術東二路與美術南五街口的公園及兒童遊戲場、高雄市鼓山區美術南三路等，皆為高雄市立美術館周邊區域。
至於，楠梓區進行變壓器更換停電，預計下午3時許復電，影響區域為大學二十九路、大學十八街、德正路、藍田段等地區。
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