「落日轉運站」在駁二 雙作品沉浸式體驗

以沉浸式體驗聞名的驚喜製造，攜手聯合數位文創、天使放大，於高雄駁二打造全新力作「落日轉運站」，推出「微醺列車」及「FLIGHT 無光飛航」兩項以交通工具為題的沉浸式體驗。雙作品開展至今突破2萬5000人次，好評加開至9月3日，展期最後倒數中。即日起至「落日轉運站」現場購票亦可使用文化幣折抵，體驗後於社群分享心得，即送落日啤酒。

「落日轉運站」直指生命課題，不少觀眾「笑著進去，哭著出來」，透過故事與情感交織，引發內心共鳴。踏上「微醺列車」，觀眾將遇見4名無法到站的角色，隨著劇情與演員零距離互動，並搭配調酒探索隱藏空間，每段對話都將成為影響結局的關鍵。

「FLIGHT 無光飛航」以環繞式聲音設計及擬真機艙為特色，帶領觀眾置身黑暗，體驗感官與恐懼無限放大的飛行。不安的詭譎氛圍讓人難以分辨身處的時空，無人知曉是否能安全降落，或將前往何處？

驚喜製造5月底推出一日快閃企畫「任性出逃」，號召渴望逃離日常的人們，以不同於以往的視角探索高雄，展開一場沉浸互動加倍的冒險旅程。

「任性出逃」將在暑期與觀眾相見，前往體驗「落日轉運站」之際，一起重新感受鹽埕周邊的迷人風情與獨特魅力。更多體驗資訊及購票方式，可詳閱驚喜製造「落日轉運站」官方網站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康