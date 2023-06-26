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端午運量大增 高捷：恢復疫前水準

聯合報／ 記者楊適群／高雄報導
高捷公司統計今年端午連假前3天運量，人潮比去年端午3天連假成長近3倍。圖／高捷公司提供
高捷公司統計今年端午連假前3天運量，人潮比去年端午3天連假成長近3倍。圖／高捷公司提供

端午4天連假民眾出遊踴躍，高捷公司統計前3天運量發現，輕軌每日平均運量3萬4663人次，捷運每日平均運量16萬7714人次，兩者日均總運量約20.2萬人次。相比去年受疫情影響的端午3天連假，運量明顯提升近3倍，高捷公司樂觀期待暑假檔期將延續旅遊人潮，也積極開拓海外市場，吸引外國遊客搭輕軌捷運體驗高雄之美。

高捷公司表示，今年端午4天連假，6月22日至24日的運量輕軌和捷運的每日平均運量約20.2萬人次，相比去年受疫情影響的端午3天連假，輕軌日均運量7723人次、捷運日均運量6萬1340人次，輕軌和捷運合計每日均量大幅回升約3倍。

今年度捷運與輕軌日均運量已從去年的11.3萬人次及1.4萬人次，提升為14.9萬人次與2.1萬人次，運量幾乎恢復到疫情前的水準，推估因素，民眾日常活動漸擺脫疫情陰霾，無論旅遊或通勤、通學，已慢慢回到疫前狀態。

高捷公司表示，期盼日常運量逐步恢復到疫前17.9萬人次的水準，希望吸引國內外旅客暑假造訪高雄，以往旅遊運量主力韓國、香港自由行旅客，也正復甦中。

另也持續推動399通勤交通月票，本月16日已和日本旅行株式會社（Nippon Travel Agency）簽訂「高雄好玩卡（Kaohsiung Fun Pass）」日本代售合作推廣，讓高雄捷運成為旅遊高雄最便利、快速的移動選擇。

捷運 輕軌 疫情

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