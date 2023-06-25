包棟小琉球民宿！他怒噴1樓遭員工擅闖「打整天麻將」 業者致歉回應了

徐姓男子與友人端午連假到屏東小琉球玩，包下整棟3層樓的民宿住宿，但23日下午入住就遇到員工占用1樓打整天麻將，住宿期間還有人不斷進出，向業者反映未見改善，上網發文質疑小琉球包棟不一樣？門都鎖了還能這樣闖入，夠安全嗎？林姓民宿業者表示，同意全額退費，虛心接受旅客指教，已與對方和解，會加強員工訓練。

徐男說，他們一行10人23日入住民宿，搭船時就向業者確認下午1點可以提早入住，上午11點40分抵達民宿放行李，看到員工還在整理房間，就先去逛街買中餐，下午1點多回到民宿，發現員工還在打麻將，他們因此先去浮潛，未料4點多回到民宿，員工還再打牌，一直到盥洗後忍不住詢問「包棟有包含1樓嗎？」，員工回應說「下班就會走了」，沒想到晚上8、9點竟有人直接開門入內，「覺得非常納悶，感受不是很好」。

徐男表示，入睡前確定1樓大門上鎖，隔天一早卻發現大門敞開，櫃檯播放音樂，他質疑「東西不見誰負責，門都鎖了還能這樣闖入？」等他買好早餐回來，看見1名員工待在櫃檯，離退房仍有2個多小時，他再度詢問「這是包棟嗎？有包含1樓嗎？」員工回答「這是辦公室」，他向業者反映也未得到滿意答覆，「包棟出遊多次，這是第1次遇到」。

林姓業者說，該棟民宿入住時間是下午2點，23日上午員工做完房務後，離入住還有一點時間，因此員工利用空檔時間打麻將，員工強調並沒有打整天，當晚進出是因有員工東西遺留在民宿，「疏忽包棟本意萬分抱歉」，對於旅客的指教都虛心接受，同意全額退費，已和對方和解，也會加強員工訓練。

消保官吳清宜表示，該棟民宿為合法登記民宿，但針對房客可使用的空間，業者並沒有明確標示出來，民宿管理辦法也沒有相關規定，要看訂房時雙方有沒有針對使用範圍達成共識，若消費者事後有疑義，認為業者有提供不完善的設施或空間，可撥打1950消費專線申訴求助。

她呼籲，民眾出遊應選擇合格民宿，可上交通部觀光局管理的「旅宿網」上查詢，若遇非法民宿也可檢舉通報，管理單位會進行稽查，對於違法情事開罰規管。