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全台血庫「各血型」偏低 高雄：周一安全庫存量不足3天

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
全台血庫安全庫存量目前仍屬偏低。圖／捐血中心提供
全台血庫安全庫存量目前仍屬偏低。圖／捐血中心提供

每逢連假過後，全台血庫常有安全庫存量偏低情況，而明天適逢端午連假結束，預期醫院掛號看診人數激增，高雄捐血中心指出，以高雄各血型的安全庫存來看，仍有3天量缺口，若血庫存量仍持續偏低，將減量供血給南部各大醫院使用。

「今年過年期間，南部就曾出現血庫存量不足情況。」高雄捐血中心企劃課長楊贛屏表示，時因新冠疫情自去年中放寬，全台看診人數激增，使得醫院用血量等幅提高，南部直到上月初才消化舒緩看診人潮。

每逢連假，捐血人數會大為減少，以高雄中心為例，昨天捐血車的募血成果，僅達一半目標量，楊贛屏指出，「南部天候不佳」也是血庫存量不足的關鍵因素。

楊表示，平時南台灣晴空萬里，但一遇雨天，南部人出門意願並不高，因此捐血量也就大為減少，就目前血庫安全庫存量的數據，高雄中心各血量雖略有成長，達到4.8天，但仍屬偏低狀態。

此外，華人風俗鬼月怕見血，某些需排定手術的患者，會趕在鬼月前進行治療，導致各大醫院的血袋需求量激增，因此，倘若捐血情況並未改善，血庫存量持續偏低，楊贛屏表示，不排除減量供應血袋給醫院使用，但就目前不會做此異動。

捐血中心 庫存 連假

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