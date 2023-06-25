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高雄茄萣女子疑染登革熱 住家孳生病媒蚊挨罰逾千元

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
防疫團隊前往茄萣區該個案住家周邊100公尺範圍進行清除病媒蚊作業。圖／高市府衛生局提供
防疫團隊前往茄萣區該個案住家周邊100公尺範圍進行清除病媒蚊作業。圖／高市府衛生局提供

高雄市府防疫團隊今接獲台南通報，一名60多歲居住茄萣區女子，高度疑似登革熱個案，該女子工作地在台南東區，平時活動區域為住家及工作地，上周三開始登革熱疑似症狀，昨天前往醫院看診經採檢通報NS1快篩陽性，目前已收治住院觀察中。

高雄市府表示，自接獲此個案後，立即召開茄萣區級前進指揮中心會議，並規劃執行個案居住地周邊半徑百公尺強制孳生源檢查及室內壓罐噴藥丶掛蚊燈監測等緊急防治工作。

由於，防疫人員在該個案住家周邊，查獲花器、水桶、輪胎等積水物品，已孳生病媒蚊幼蟲，現場依法開單告發，裁罰新台幣1200元以上罰鍰。

截至昨天，累計全台登革熱本土案例已有42例，高雄市政府因應台南市登革熱群聚疫情，在北高雄六區防火牆持續進行高風險場域環境整頓。

衛生局提醒，端午連假民眾出遊返家後，如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，應停止上班上學，立即前往高雄市521家登革熱合約診所就醫，並告知活動史，以便即時診療、通報。

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