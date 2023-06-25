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海保署「青年創新挑戰」明起徵件 總獎金3000美元

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
「青年創新挑戰」活動從明天正式開跑，總獎金3000美金。圖／海保署提供
「青年創新挑戰」活動從明天正式開跑，總獎金3000美金。圖／海保署提供

海洋保育署邀請全球15至30歲青年聚焦「海洋廢棄物」、「海洋生物多樣性」及「聯合國30X30」提出創新解決提案，這場「青年創新挑戰」活動從明天正式開跑，總獎金3千美金，鼓勵全球青年提供創新解方。

「青年創新挑戰」活動已邁入第3年，海保署表示，首年聚焦氣候變遷，次年以海洋廢棄物為主題，今年擴大至國際各項海洋關注議題，如海洋廢棄物、生物多樣性及保育與聯合國海洋保護30X30。

這項「青年創新挑戰」向全球15至30歲的青年徵件，海保署為提升年輕族群對海洋議題的關注度，型塑共識，共同為海洋環境保護及海洋生物保育努力。

海保署指出，徵件時間從明天起至7月19日（美國時間下午11時59分）截止，後續由世界各地的專家擔任評審委員，並從投稿者中，選出15位入圍者及3位得獎者。

海保署進一步表示，海保署近年持續執行保育類及關注物種調查如軟骨魚、海龜、鯨豚及海鳥等，及針對珊瑚礁、藻類與泥灘地等生態系進行監測，亦訂定友善釣魚及保育類動物復育行動等計畫。

至於海洋保護區相關計畫推動及管理措施，海保署表示，已盤點國內潛力區域，期能接軌國際，在「向海致敬-海岸清潔維護計畫」架構下，海洋垃圾量逐年降低。

「去年共有32國共84件提案。」海保署署長黃向文強調，全球海洋是一個共同體，盼望全球青年以創新方式面對海洋問題及海廢威脅，用各種不同視角提出解決海洋議題的方案，以實際行動保護我們唯一的海洋環境。

青年 聯合國 氣候變遷

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